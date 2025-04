Revenir au Parc OL, "toujours particulier" pour Genesio (Lille)

Ayant quitté son poste d’entraîneur à l’OL en 2019, Bruno Genesio est déjà revenu plusieurs fois à Décines. Samedi, son retour avec Lille sera "encore et toujours particulier".

De l’eau a coulé sous les ponts depuis maintenant six ans, mais il règne toujours une atmosphère particulière à chaque retour de Bruno Genesio entre Rhône et Saône. Entre les différents aléas de son mandat sur le banc de l’OL et la fin en eau de boudin au soir d’une élimination en demi-finale de Coupe de France contre Rennes, l’aventure du coach n’a pas été de tout repos. Nul n’est prophète en son pays et Genesio en a fait la douloureuse expérience.

Certains regrettent cette période, d’autres estiment qu’il fallait tourner la page. Même six ans après, Bruno Genesio continue d’être clivant. De son côté, l’entraîneur de Lille avoue que c’est "toujours un match, non pas particulier, mais un peu différent pour moi parce que j’ai passé beaucoup de temps à Lyon. J’ai commencé à l’âge de cinq ans à l’OL, j’ai été joueur professionnel, j’ai eu la chance d’être entraîneur de ce club donc j’ai forcément une histoire avec ce club qui est singulière et qui le sera toujours quelque soit où je suis aujourd’hui et où je serai demain."

"L'aspect émotionnel doit être laissé de côté"

À l’heure où le club lyonnais a relancé l’association OL Légendes, Bruno Genesio pourrait en faire partie, lui qui a tout connu dans son club formateur. Néanmoins, ce samedi (21h05), il ne viendra pas comme ami au Parc OL. Entre l’OL et le LOSC, seulement un point les séparent et si Paulo Fonseca n’a pas souhaité parler de match décisif, son successeur sur le banc lillois a embrayé. "Ça reste un match où il y a trois points en jeu, important dans la course à la Ligue des champions et l’Europe. L’aspect émotionnel doit être laissé de côté même si j’ai toujours plaisir à retrouver le Parc OL et le peu de gens qu’il reste à l’OL." Il restera à voir l’accueil qui sera réservé à l’ancien coach lyonnais.