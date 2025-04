Avec ses légendes, l’OL veut "se reconnecter à son histoire"

En sommeil ces dernières années, l’OL Légendes va renaitre de ses cendres sous l’impulsion de Cris, président de l’association. En ces temps d’avenir incertain pour le club, les anciens veulent faire la passerelle entre passé et futur.

Ces derniers mois, nombreux sont les anciens à avoir tiré la sonnette d’alarme. Chaque lundi, Nicolas Puydebois se fait d’ailleurs le garde-fou des valeurs d’antan et de ce que l’OL a perdu en identité ces dernières années. S’il ne veut pas être pris pour un "vieux dépassé", notre consultant de "Tant qu’il y aura des Gones" n’est pas le seul à le penser. Ils sont plusieurs comme Sonny Anderson ou encore Sidney Govou à avoir pointé certains changements, pas forcément positifs, au sein du club qu’ils ont porté à bout de bras pendant plusieurs années.

L’arrivée de John Textor les a quelque peu mis sur la touche ces derniers mois, mais le contact a été repris et cela a notamment permis le retour de l’OL Légendes. Mercredi, l’association est sortie de son sommeil pour reprendre du service dans les mois à venir. Un retour dont s’est félicité Laurent Prud’homme, qui concède que "la relation avec les anciens n’a pas été très bien gérée" depuis le départ de Jean-Michel Aulas.

"Créer une passerelle entre le passé et le futur de l'OL"

Cela semble être du passé désormais puisque le directeur général de l’OL a affiché un grand sourire dans l’un des salons du Parc OL avec à son côté Cris, le nouveau président de cette association. S’il a quelques problématiques à gérer du côté de Châteauroux en cette fin de saison de National, le "Policier" est dorénavant le "Président". Néanmoins, il refuse de tirer la couverture sur lui et s’appuiera spécifiquement sur Pierre Laigle comme trésorier, Sidney Govou, comme secrétaire et Maxime Gonalons, membre du bureau. Autant de joueurs qui ont connu l’âge d’or lyonnais et qui veulent transmettre cette expérience et cette soif de victoire à la nouvelle génération. C’est en tout cas ce qui est ressorti de la conférence de présentation de l’OL Légendes version 2025.

Si des anciens comme Guy Genet, Robert Valette ou encore Jean Dumas (80 ans) étaient de la partie, c’est avant tout les éléments passés par le club dans les années 2000 qui prennent la lumière et sur eux que l’association va le plus reposer. Pour transmettre et donner un peu de nostalgie. "OL Légendes sera l’occasion pour nous de construire une magnifique passerelle entre le passé et le futur du club, avance le DG lyonnais. La transmission a toujours été au cœur du projet de l’Olympique Lyonnais et nous sommes très heureux aujourd’hui de retisser ce lien avec nos anciens joueurs. Ils font partie de notre histoire". Une histoire qui s’écrira sans les féminines, même si des discussions existent pour voir la naissance d’un projet similaire chez les Fenottes.

Un projet qui reste encore flou

Dans ce mélange de sourires, d’anecdotes et d’accolade, le projet reste malgré tout encore assez flou. Si tous les anciens joueurs passés par l’OL peuvent adhérer à cette association et que la liberté de parole ne sera "pas remise en cause" pour notre consultant Nicolas Puydebois ou Sidney Govou dans les colonnes du Progrès, il faudra patienter encore un peu pour avoir du concret. Un match est certes déjà programmé le 24 mai prochain en collaboration avec le District du Rhône dans le cadre du foot adapté, mais pour le reste, la patience est de mise.

Laurent Prud’homme a avancé qu’un lever de rideau devrait avoir lieu en début de saison prochaine pour fêter les 75 ans du club, mais pas de grandes annonces encore. Le projet va devoir se mettre en place petit à petit, mais l’OL Légendes a pour objectif de suivre l’exemple de "grands clubs comme le Barça, le Real Madrid ou Liverpool" qui font le spectacle aux quatre coins du globe. La renommée lyonnaise n’est pas de la trempe de ces cadors européens, mais les anciens grands noms de l’OL veulent "reconnecter le club à son histoire".

Un moyen d'oublier le présent compliqué ?

Cela passera certainement par de la transmission auprès de l’Académie. "Beaucoup de ces légendes sont passées par le centre de formation donc ils savent de quoi ils parlent. Je suis aussi passé par une académie au Brésil, nous a souligné Cris. Il faut transmettre l’expérience et notre vécu. C’est important pour l’académie qui est une des meilleures du monde. C’est un des points les plus importants du projet."

Reste désormais à voir tout ce qui sera mis en place après tous ces effets d’annonce. La maire de Décines, Laurence Fautra, présente à cette présentation, a appelé de ses vœux à voir ces grands noms ne pas se limiter qu'à l'OL dans leurs interventions. Mais pour les plus nostalgiques, revoir des Coupet, Laville ou Réveillère sur un terrain permettra probablement d’oublier un peu le présent alarmant de l’OL.