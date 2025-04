Dans un peu plus d'une semaine, l'OL recevra Manchester United en quart de finale de Ligue Europa. Une double confrontation charnière dans cette fin de saison.

Il a travaillé pendant cinq ans à Manchester et reviendra à Old Trafford le jeudi 17 avril avec l’OL. Matthieu Louis-Jean, promu directeur technique du club en novembre, était l’invité lundi 31 mars de notre émission TKYDG. Il a évoqué les ambitions lyonnaises à l’approche du quart de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United. Selon lui, l’OL devra d’abord se montrer impérial à domicile "avant d’aller faire un résultat là-bas, le match aller sera important et il faudra faire un gros match au Parc OL".

Les Rhodaniens ont l’habitude de ces grands rendez-vous européens et brillent très souvent lorsqu’il s’agit d’affronter de grosses écuries anglaises. Pep Guardiola en avait fait les frais, d’abord en septembre 2018 à l’Etihad Stadium, puis lors du Final 8 de Ligue des champions en 2020, lorsque les Lyonnais avaient fait l’exploit d'éliminer Manchester City et de rejoindre les demi-finales de la C1. Il est indéniable que l’OL sait se transcender en Coupe d’Europe, comme l’a expliqué Matthieu Louis-Jean, estimant que l’OL "a cet ADN européen".

Une saison compliquée pour Manchester

En Premier League, les Red Devils vivent une saison très compliquée. Actuellement à onze points des places européennes avec leur 13e position, la Ligue Europa constitue pour les hommes de Ruben Amorim une bulle d’oxygène et leur principal objectif de fin de saison. Matthieu Louis-Jean se méfie tout de même de cette équipe qui s’est montrée très sérieuse et cohérente en C3 : "ils ont terminé à la troisième place en phase de ligue. Ils sont athlétiquement forts et ont de très bonnes individualités".

Malgré son lourd revers à Strasbourg, l’OL aura des arguments à mettre en avant selon Louis-Jean, d’autant plus qu’il n’a pas senti de fragilité dans le vestiaire après le déplacement en Alsace : "malgré la défaite, il y avait beaucoup de calme. L’équipe était simplement consciente qu’elle aurait dû gagner". Face à Manchester, il faudra tout de même être bien plus solide défensivement, même si l’ancien scout de Manchester United a préféré insister sur les atouts offensifs de ses joueurs : "on sait qu’on est offensivement durs à contrer et on sera aussi capable de leur poser des problèmes grâce à notre vitesse".