Formé à l’OL, Gonalons prend lui aussi sa retraite

Comme son ancien coéquipier à l’OL Anthony Mounier, il y a quelques jours, Maxime Gonalons a annoncé mardi la fin de sa carrière professionnelle.

Depuis la fin de son aventure à Clermont en juin dernier, Maxime Gonalons était à la recherche d’un dernier chalenge. Si certains espéraient le voir boucler la boucle en allant rendre service à Villefranche en National, le milieu a choisi de prendre sa retraite sportive. À 35 ans, Gonalons a annoncé mardi soir la fin de sa carrière professionnelle après quinze ans au plus haut niveau. International français à huit reprises, le désormais ex-milieu a préféré raccrocher après avoir notamment eu une longue période de convalescence lors de la seconde partie de saison dernière suite à un protocole commotion. "Aujourd’hui, je referme ce chapitre avec le sentiment d’avoir tout donné. Le football restera toujours une part de moi et même si je quitte les terrains, je resterai à jamais un amoureux de ce sport."

Une Coupe de France et un Trophée des champions

Formé entre Rhône et Saône, Maxime Gonalons avait fait ses débuts professionnels en 2008, mais s’était surtout fait un nom lors du fameux Liverpool - OL. À seulement 20 ans, il avait marqué à Anfield d’une tête dans la victoire lyonnaise, seulement la deuxième d’une équipe française dans le nord de l’Angleterre. Capitaine de son club de cœur, Gonalons a disputé 334 matchs à Gerland puis Décines. Il avait ensuite mis les voiles en 2017 suite notamment à un projet sportif qu’il jugeait moins ambitieux, sortie médiatique qui n’avait pas forcément plu à Jean-Michel Aulas. Passé par l’AS Roma, le FC Séville, Grenade et dernièrement Clermont, Maxime Gonalons restera l’un des grands noms de l’OL avec qui il a gagné une Coupe de France et un Trophée des champions.