Vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a accueilli avec un grand sourire l’arrivée du tandem LVMH - Red Bull comme actionnaires du Paris FC. L’ancien président de l’OL aurait bien aimé avoir de tels soutiens.

C’est une grosse bombe qui a secoué le football français ces derniers jours. Le groupe français LVMH et autrichien Red Bull ont choisi de s’associer pour prendre le contrôle du Paris FC. Deux mastodontes dans leur domaine qui ont pour ambition de venir concurrencer le PSG dans les années à venir. Cette nouvelle risque de bouleverser l’ordre établi, en tout cas sur le papier. Vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a accueilli cette nouvelle avec un grand sourire. "C’est formidable pour Paris d’abord qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnault (à la tête du numéro un mondial du luxe LVMH), ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle, a avoué l'ancien président lyonnais dans Le Parisien. Red Bull, ce sont des gens très bien, qui ont la rigueur allemande-autrichienne, et qui n’hésitent pas à investir des sommes conséquentes. C’est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes du centre au niveau le plus haut."

"C'est formidable sur le papier"

En attendant de voir ce que ce tandem peut apporter au Paris FC, Jean-Michel Aulas avance que Gérard Houllier lui avait "parlé du mode de fonctionnement sur la formation" de Red Bull, en tant que conseiller de la branche football du groupe. L’ancien président de l’OL n’aurait pas dit non à voir de tels partenaires débarquer entre Rhône et Saône. "L’alliance de la famille Arnault et de Red Bull, c’est formidable sur le papier. J’aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires. C’est la meilleure nouvelle qui puisse arriver à la Ligue et tous les propriétaires de clubs français."