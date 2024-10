OL - Ligue 1 : Perri parmi les gardiens réalisant le plus d'arrêts

Lucas Perri porté par les joueurs de l’OL après la qualification contre Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En sept matchs de Ligue 1, Lucas Perri a réalisé 28 arrêts. Un total qui lui permet de figurer tout en haut des meilleurs portiers en la matière.

Début septembre, un précédent article sorti après seulement trois journées de Ligue 1 plaçait Lucas Perri sur le podium des gardiens réalisant le plus de parades. Troisième, le Lyonnais se classait derrière Yehvann Diouf (Reims) et Karl-Johan Johnsson (Strasbourg). Un mois plus tard, le Brésilien est toujours bien positionné après sept affiches, il a même gagné une place.

Le voilà désormais deuxième, avec 28 arrêts au compteur. Il est à égalité avec Diouf (troisième), mais a été doublé par le Niçois Marcin Bulka (31). Pour le Rhodanien, cela correspond à une moyenne de quatre par match. Il faut dire qu'il a pas mal de travail, même si les résultats se sont améliorés sur ces dernières semaines. Décisif contre Toulouse (1-2), et même Nantes en début de partie (2-0), le portier de 26 ans semble avoir plutôt digéré son erreur de relance face à Marseille lors de l'improbable défaite (2-3).

12 buts encaissés en 7 matchs pour l'OL

Sur le plan des statistiques collectives, l'OL a encaissé douze buts sur les sept premières journées (septième moins bonne défense du championnat). Un total loin d'être parfait, mais qui s'améliore progressivement, malgré les occasions concédées. Désormais, l'objectif sera de ne plus laisser Perri être autant sollicité, et ce, dès Le Havre le dimanche 20 octobre au retour de la trêve internationale. Progresser défensivement sera en effet un axe de travail à ne pas négliger pour la suite de la saison.