Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l’Euro 2024 (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

En panne de confiance avec l’OL, Georges Mikautadze espère profiter de la trêve internationale avec la Géorgie. L’attaquant a vu son visage apparaitre sur une fresque à Tbilissi.

Pour le moment, le retour à la maison est loin d'être une réussite pour Georges Mikautadze. Ayant fait le choix du cœur au moment de quitter le FC Metz, l'attaquant ne s'attendait sûrement pas à pointer avec zéro but au compteur avec l'OL après sept journées de Ligue 1. Son penalty raté contre Rennes dès le premier match de championnat a-t-il finalement eu une incidence plus grande que ce que l'on pouvait imaginer sur le coup ? C'est en tout cas une crise de confiance que traverse Mikautadze depuis deux mois. Heureusement pour lui, la trêve internationale peut lui servir d'échappatoire et lui faire retrouver le chemin des filets.

L'Euro 2024 comme fait historique en Géorgie

Huitième de finaliste avec la Géorgie à l'Euro 2024 et co-meilleur buteur de la compétition, Georges Mikautadze a écrit son nom dans l'histoire de son pays. Engagé en Ligue des Nations, l'ancien de l'AS Saint-Priest affronte l'Ukraine ce vendredi dans un match délocalisé en Autriche. Avant de se rendre à Vienne, le Lyonnais a eu la belle surprise de voir son visage s'afficher en grand sur une fresque murale à Tbilissi. Aux côtés du gardien Mamardashvili et de la star du Napoli, Kvaratskhelia, Georges Mikautadze a été mis à l'honneur par ses compatriotes. Une belle reconnaissance pour le joueur de l'OL.