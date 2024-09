Avec sa parade en fin de match, Perri a permis à l’OL d’y croire

Critiqué à juste titre après sa relance manquée contre l’OM, Lucas Perri a sauvé les siens dimanche à Toulouse. Son arrêt réflexe sur Joshua King dans le temps additionnel a permis aux Lyonnais de ne pas sombrer et de s’imposer derrière.

Tant qu’Anthony Lopes sera encore là, ses prestations seront décryptées à la loupe chaque semaine. La moindre intervention, la moindre erreur seront sujettes à discussion en ce qui concerne Lucas Perri. Le Brésilien en a fait l’amère expérience dimanche dernier lors de l’Olympico. Ayant réalisé deux grosses parades contre Marseille, le portier s’était rendu coupable d’une erreur de relance qui a entraîné le troisième but marseillais.

Forcément pointé du doigt alors qu’une banderole en soutien à Lopes avait vu le jour dans le virage nord, Perri était attendu contre Toulouse. Il a plutôt bien répondu. Il reste encore quelques sorties aériennes à mieux gérer et une autorité à asseoir dans sa surface, mais il y a eu du mieux dans ces domaines dimanche. "Je pense que je dois améliorer chaque aspect de mon jeu, a déclaré l’ancien de Botafogo sur OLPlay. La beauté du football, c’est que l’on peut toujours progresser."

"Une victoire importante pour se remettre en piste"

À côté de ça, Lucas Perri a été l’autre grand monsieur de la fin de match de l’OL et du succès arraché dans les derniers instants de la partie. Il n’a pas fait sa spéciale avec un long dégagement, mais c’est bien sur sa ligne qu’il a sorti le grand jeu. Ayant déjà eu la main ferme sur une volée de Casseres au retour des vestiaires (49e), Perri a maintenu les siens en vie quelques instants avant le but de Fofana.

Sur une Madjer à bout portant de Joshua King, le Brésilien a détendu son presque double-mètre au sol pour claquer un ballon qui allait faire mouche. Un premier tournant dans ce temps additionnel. "Je pense que cette victoire était très importante pour nous, afin de nous remettre en piste en championnat. J’ai fait un bon arrêt à la 93e minute, j’ai su réagir rapidement et éviter à l’équipe de concéder un but. Quelques minutes après, on a marqué." Un match se joue souvent à des détails. Dimanche, ils ont tourné à l'avantage de l'OL et de son gardien.