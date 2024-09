Les Bad Gones ont affiché leur soutien à Lopes lors d’OL - OM

En tribunes contre l'OM, comme c’est le cas depuis le match contre Strasbourg, Anthony Lopes a pu compter sur le soutien de ses supporters. Les Bad Gones souhaitent un meilleur traitement pour le gardien numéro 4 de l’OL.

Pour la première fois depuis 2013, l’OL a commencé un Olympico sans Anthony Lopes dans le but. Depuis la fin juillet, c’est une page qui s’est tournée dans la capitale des Gaules avec le choix de titulariser Lucas Perri en lieu et place du Portugais. Seulement, le gardien historique ne doit pas se contenter d’un rôle de doublure. Non, depuis l’arrivée de Rémy Descamps, Lopes a été rétrogradé tout en bas de la hiérarchie des portiers lyonnais. Il continue à s’entraîner toute la semaine avec le groupe professionnel, mais une fois le match arrivé, c’est en tribunes ou à la maison que le natif de Givors suit les matchs de l’OL. N’ayant pas trouvé chaussure à son pied durant l’été, Lopes doit donc prendre son mal en patience et n’a pas d’autre choix que d’accepter à contrecœur cette situation.

Le Portugais a remercié les Bad Gones sur les réseaux

Cette dernière n’est pas du goût de tout le monde et certains ont profité de la venue de l’OM pour faire passer le message. Quelques instants avant l’égalisation de Pol Lirola, les Bad Gones ont déployé une banderole en soutien à Anthony Lopes. "Un Gone ici depuis ses 8 ans mérite un meilleur traitement ! Force à toi Antho", pouvait-on lire sur la banderole du Virage Nord. Après avoir entonné le nom du champion d’Europe 2016, les Bad Gones ont reçu les remerciements de Lopes sur les réseaux sociaux. Et avec l’erreur de relance de Lucas Perri sur le troisième but de l’OM, le débat sans fin va encore occuper l’espace médiatique pour quelque temps. Sans que personne en sorte vraiment gagnant.