OL - OM (2-3) : De Zerbi a "toujours cru à la victoire"

Malgré une infériorité numérique durant la quasi-totalité de la rencontre, l’OM a fait preuve de caractère pour s’imposer à Décines. Roberto De Zerbi assure y avoir toujours cru.

Les scénarios renversants, ce sont plutôt les Lyonnais qui en avaient fait une marque de fabrique la saison dernière. Ils avaient bien remis le couvert contre Strasbourg il y a presque un mois, mais la magie ne semble plus opérer comme précédemment. Dimanche soir, l’OL s’est au contraire fait prendre à son propre jeu : celui de voir la victoire s’envoler alors que tout indiquait le contraire. L’OM a enfilé le costume de bourreau et est reparti de la capitale des Gaules avec trois points inespérés (2-3).

Enfin pas pour Roberto De Zerbi. N’ayant pas manqué de laisser exploser sa joie sur les trois buts de son équipe, l’entraîneur de l’OM n’a jamais baissé les bras, selon ses dires. "J’y croyais avant le match, j'y croyais en première période, en seconde, et même à 2-2 quand ils sont revenus. Je crois qu'on a mérité de gagner. On a souffert, mais dès qu'on passait la ligne médiane, on était dangereux", a justifié l’Italien.

"Quand quelqu'un est en difficulté, on ne le laisse pas seul"

La saison passée, Pierre Sage a souvent eu les mots justes à la pause pour insuffler de l’espoir à ses joueurs quand tout semblait perdu. Dans cet Olympico, le discours de De Zerbi a fait son effet si l’on en croit ses joueurs. Pourtant, avec un rouge à la 5e minute, tous les vents auraient pu être contraires. Ils ont finalement poussé dans le dos les Marseillais avec ce penalty arrêté et ces trois buts sur trois tentatives. "La partie a été conditionnée par l'expulsion de Balerdi, qui est justifiée à mon sens, a ajouté l'Italien. Il a fait une erreur et il le sait. Mais on lui dédie la victoire et il reste notre capitaine. Dans ce groupe, quand quelqu'un est en difficulté, on ne le laisse pas seul." L’élan de solidarité, peut-être ce qui a fait la différence entre l’OL et l’OM dimanche soir.