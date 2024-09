OL, OM, Sage, Olympiakos… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la défaite de l’OL contre l’OM, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre la prestation des Lyonnais et le coaching de Pierre Sage, nombreux sont les sujets ce lundi.

C’était la gueule de bois pour les supporters de l’OL ce lundi. Non pas à cause d’une soirée trop arrosée dimanche, mais bien à cause du coup de massue reçu derrière la tête suite à la défaite lyonnaise contre l’OM (2-3). Entre colère, déception et stupeur, les sentiments se mêlent au moment de décrire cette prestation des joueurs de Pierre Sage. À onze contre dix, les Lyonnais ont trouvé le moyen de perdre et de s’enfoncer un peu plus dans la crise. Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" décryptera en détail la désillusion dominicale. Cela se fera sans Nicolas Puydebois, absent et qui aurait certainement eu beaucoup de choses à dire, mais avec notre consultant Enzo Reale et le premier invité de cette nouvelle saison : l’ancien basketteur et amoureux de l’OL Kévin Joss-Rauze.

Sage trop frileux dans ses choix ?

Dans le premier thème, la question sera de savoir à qui est la faute de ce 3e revers en cinq matchs de Ligue 1 ? Au manque d’efficacité des attaquants ? À une stratégie tactique qui n’a pas évolué après le rouge de l’OM ? Si la première partie de l’émission concernera avant tout le jeu, Pierre Sage aura bien une partie consacrée. Pour vous, fidèles lecteurs du site, l’entraîneur de l’OL est-il trop frileux dans ses choix de début et en cours de match ? Enfin, dans la dernière partie, l’équipe de TKYDG se projettera sur le retour de la Coupe d’Europe jeudi au Parc OL contre l’Olympiakos. Sage doit-il faire tourner ou au contraire miser sur l’esprit de revanche des battus de dimanche ?

