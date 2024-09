Textor se félicite de l’orgueil de l’OL à Toulouse

Alexandre Lacazette et John Textor (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Reparti de Lyon après la victoire en Ligue Europa, John Textor a suivi de loin le succès de l’OL à Toulouse (1-2). Le président américain a aimé la réaction d’orgueil des joueurs.

Dimanche, Laurent Prud’homme représentait la direction de l’OL au Stadium de Toulouse. Présent jeudi pour le match de Ligue Europa contre l’Olympiakos, John Textor avait déjà remis les voiles pour ses affaires courantes. Toutefois, même de loin, le président américain garde un œil avisé sur les performances des joueurs de Pierre Sage. D’autant plus que dimanche représentait un premier rendez-vous crucial pour l’OL afin de remonter au classement. Avec le décalage horaire, il faut espérer que Textor ne se soit pas endormi devant la première mi-temps insipide des Lyonnais contre les Toulousains.

"Battez-vous jusqu'à la fin et de bonnes choses viendront"

Fort heureusement, les planètes se sont alignées dimanche pour que l’OL signe sa première victoire de la saison hors de ses bases. Un centre contré de Saël Kumbedi pour remettre les deux équipes à égalité, puis une réaction d’orgueil dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps avec Rayan Cherki et Malick Fofana dans les rôles principaux. De chez lui, John Textor pouvait avoir le sourire et a tenu à adresser ses félicitations aux joueurs lyonnais via son compte Instagram. "Parfois les mots ne sont pas suffisants, mais le score dit tout. Battez-vous jusqu'à la fin et de bonnes choses viendront", a-t-il écrit. De quoi méditer jusqu’au déplacement à Glasgow jeudi soir (21h) pour la deuxième journée de Ligue Europa.