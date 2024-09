Une victoire à l’arrachée mais qui fait du bien à l’OL

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

En s’imposant miraculeusement à Toulouse (1-2), l’OL a signé sa première victoire à l’extérieur. Les trois points permettent aux Lyonnais de remonter à la 11e place et de n’être qu’à quatre longueurs de la Ligue des champions.

Il faut savoir s’en satisfaire. Ce sont par ces mots que Pierre Sage a décrit le sentiment qui le dominait au moment de parler de la victoire de l’OL à Toulouse (1-2) et du contenu proposé par ses joueurs. Ce n’était "pas un bon match" selon ses dires, et difficile de lui donner tort. Seulement, "c’est un bon résultat" puisque les Lyonnais ont signé leur première victoire de la saison à l’extérieur. Ce fut à l’arrachée avec ce but de Malick Fofana dans le temps additionnel, mais par les temps qui courent, l’OL s’en accommodera largement. Après une prestation plus aboutie contre l’OM, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette étaient ressortis de la rencontre avec zéro point en plus au classement. Dimanche, le scénario a été inversé, de quoi équilibrer un peu la mésaventure de l’Olympico.

Des Lyonnais relancés malgré trois défaites en six matchs

Il va très clairement y avoir des choses à redire sur cette sortie toulousaine, mais dans ce début de saison compliqué, les trois points ne sont pas de trop. Dos au mur avant la rencontre, l’OL est remonté à la 11e place après cette sixième journée de Ligue 1. La zone rouge est toujours bien dans le rétroviseur, mais avec 50% de défaites de cette saison 2024-2025, la formation rhodanienne n’est qu’à quatre points de la Ligue des champions, l’objectif déclaré par John Textor. La victoire à Toulouse n’a pas été belle à voir, mais au niveau comptable, elle a clairement fait du bien. Le bon au classement montre qu’elle était plus qu’obligatoire avant d’affronter Nantes, Le Havre et Auxerre sur le prochain mois.