L’OL se réorganise, mais quelle voix pour entourer Sage ?

Avec le départ de David Friio, l’OL avait fait le choix de ne pas nommer de nouveau directeur sportif. Avec une place plus importante pour Matthieu Louis-Jean et l’arrivée de Daniel Congré comme coordinateur sportif.

La saison dernière, en plus de l’apport de Pierre Sage, l’OL avait réussi son renouveau grâce à une meilleure structuration de son organigramme. Après des mois à foncer tête baissée dans son idée, John Textor avait accepté de s’entourer d’un directeur sportif, après avoir délégué le quotidien lyonnais à Santiago Cucci puis Laurent Prud’homme. L’arrivée de ce dernier avait coïncidé avec celle de David Friio comme DS. Deux ajouts dans la structure sportive et administrative lyonnaise qui avait fait du bien. Après des semaines et des mois à ne pas savoir à qui s’adresser, les joueurs de l’OL avaient enfin eu un cadre précis. Cela n’a duré qu’un temps et le mercato estival a été fatal à Friio. Mis à pied, l’ancien joueur a payé ses relations fraîches avec son grand patron et un été qui ne s’est pas passé comme souhaité.

Cette mise à l’écart a finalement conforté Textor qu’un directeur sportif n’avait pas forcément sa place dans ce qu’il imagine à l’OL et qu’en homme voulant mettre son nez un peu partout, un directeur en moins ne serait pas de trop. Au moment de son bilan mi-septembre, l’Américain avait planté le décor : David Friio ne sera pas remplacé en tant que tel alors que les plus grands clubs ont tous un directeur sportif, qu’il soit dans l’ombre ou non. À l’OL, la mission se divisera en deux, avec d’un côté le mercato et tout ce que cela englobe, et de l’autre, un soutien quasi quotidien à Pierre Sage et à son groupe. Depuis jeudi, le nom de Daniel Congré fait figure de favori pour occuper ce second rôle. Une mission qui veut tout et ne rien dire pour certains, mais qui devrait avoir ses avantages.

Le mental, un point sur lequel Sage insiste souvent

Ayant joué à Toulouse, Montpellier et dernièrement Dijon, l’ancien défenseur connait la vie d’un vestiaire et sa cohésion qui ne tient qu’à un fil. Il a connu ce quotidien et son expérience en Ligue 1 ne sera pas de trop, même si son palmarès n’est pas forcément des plus remplis. Censé faire le lien entre la cellule sportive et la direction, Congré, quand tout cela sera officiel, ne restera pas les bras croisés. Comme l’a encore fait remarquer Pierre Sage après la victoire contre Nantes, l’OL a accusé un déficit psychologique en début de saison avec le mercato. Si le dossier d’un préparateur mental est un serpent de mer à l’OL, le club s’est enfin décidé à sauter le pas.

Le sujet reste tabou dans le foot, mais l’aspect mental et psychologique est une donnée trop souvent laissée de côté. Même s’il n’en est pas un adepte, Sage a toujours mis en avant la dimension mentale dans son approche et avec Congré, il aura désormais une personne avec qui en parler et qui va en parler. Est-ce que cela aura des effets sur le groupe ? Ces procédés sont avant tout quantifiables dans le temps et un changement ne sera pas forcément visible après deux semaines. Dans sa volonté de s’appuyer sur des personnes de confiance et de pouvoir avoir une vision plus large de son groupe, Pierre Sage va ajouter une pièce de plus. Toutefois, Daniel Congré ne fera pas partie du staff du coach, mais sera avant tout un membre de la direction sportive.

Qui pour soutenir Sage médiatiquement ?

La question est donc de savoir à qui rendre des comptes. N’étant pas directeur sportif, Daniel Congré va se retrouver dans un rôle un peu bancal, si l’on peut dire. Pas sur le terrain, pas devant la presse. Sans surprise, Matthieu Louis-Jean va voir ses prérogatives s’épaissir, mais il n’a pas vocation à prendre le rôle de son ancien collègue David Friio. On a beau l’avoir aperçu à Glasgow auprès de l’équipe avec Michael Gerlinguer et Laurent Prud’homme ou encore à l’Académie dimanche dernier pour observer un temps les U19, Louis-Jean est un homme de l’ombre. Il l’a rapidement mis sur la table au moment de se présenter et un an après son arrivée à l’OL, son interview pour OLPlay reste à ce jour la seule et l’unique. En qualité de chef de recrutement, il n’avait pas besoin d’endosser ce rôle, mais qu’en sera-t-il aujourd’hui ?

Dans la tempête du début de saison, Pierre Sage a été livré à lui-même, c’est un fait. David Friio n’était pas le plus grand des bavards et à l’heure où les choses ne tournaient pas rond, le coach était obligé d'assurer le service après-vente. L’OL a beau se restructurer et tenter de cocher un maximum de cases, il va manquer encore une fois cette voix médiatique pour soutenir le coach, les joueurs ou tout simplement taper du poing quand il le faut. Lors de l’Olympico, la prise de parole de Mehdi Benatia est certes contestable, mais l’OM s’est fait entendre. Qu’en aurait-il été et qu’en sera-t-il avec l’OL dans pareille situation ? Mystère… À moins que Louis-Jean ne force sa nature, ce qui devrait être le cas.