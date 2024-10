Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Dans le cadre d’un possible futur partenariat avec la République démocratique du Congo, une délégation de l’OL, dont Laurent Prud’homme, s’est rendue en Afrique ces dernières heures.

Le PSG a le Rwanda, l’OL aura-t-il le Congo ? À la recherche de nouvelles ouvertures sur le monde, le club lyonnais pourrait s’ouvrir un peu plus sur l’Afrique avec un nouveau partenariat à venir, après celui avec le Dakar Sacré-Cœur notamment. C’est en tout cas le but de la visite d'amitié de Laurent Prud’homme et d’une délégation ces dernières heures en République démocratique du Congo. À l’heure où le directeur général de l’OL est attendu sur la question des violences et des incidents discriminatoires en tribunes, Prud’homme a pris la direction de l’Afrique avec notamment le directeur du développement commercial Cyril Grool.

Une délégation congolaise à Décines fin août

Ils ont rencontré le ministre des Sports et Loisirs congolais mardi, Mr Didier Budimbu, afin d’échanger sur les bases d’un futur partenariat entre le pays et l'OL. Comme pour le PSG, avec l’inscription "Visit Rwanda", un "Destination R.D Congo" pourrait faire son apparition sur les maillots. C’est en tout cas ce qui a été aperçu sur les "cadeaux" offerts par Laurent Prud’homme au ministre congolais. Fin août, une délégation congolaise avait fait une halte entre Rhône et Saône et avait visité les installations du GOLTC ainsi qu'échangé avec certains joueurs avant l'entraînement du jour.