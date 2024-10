OL : les Six Neuf Pirates démentent l’arrestation d’un des leurs

Depuis dimanche, l’OL et les autorités travaillent pour identifier les fauteurs de trouble de l’après-match contre Nantes. Dans un communiqué, les Six Neuf Pirates ont démenti l’information selon laquelle un de leurs membres a fait l'object d'une interpellation alors qu'il tentait de se débarrasser d'un cutter.

C’est une partie de tennis qui est en train de se jouer depuis trois jours. À coup de communiqués, les différents groupes de supporters de l’OL se répondent et se renvoient la balle pour jeter la faute sur les uns et les autres. Cela commence à en exaspérer beaucoup et nombreux sont ceux qui souhaitent voir le club faire la lumière et le ménage sur tous ces incidents qui frappent les tribunes lyonnaises. Depuis dimanche, la question est de savoir qui a attaqué des membres du groupe Six Neuf Pirates à la sortie du match contre le FC Nantes (2-0), entraînant notamment deux blessés admis à l’hôpital.

"Aucune forme de violence ni de comportement dangereux tolérés"

Depuis, les communiqués fusent entre le nouveau groupe et les historiques tels que le Kop Virage Nord. Ce dernier a avancé dans son communiqué que la personne interpellée par la police serait un membre des Six Neuf Pirates et qu’il aurait été pris en train de chercher à se séparer d’un cutter. Une appartenance que le groupe d’une cinquantaine de membres a tenu à démentir dans une deuxième prise de parole sur les réseaux sociaux. "Cette personne n’est pas, et n’a jamais été membre de notre groupe. Nous ne tolérons aucune forme de violence ni de comportement dangereux."