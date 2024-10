Mardi soir, l’OL s’est logiquement imposé contre Galatasaray (3-0). Néanmoins, avec trois buts sur plus de 40 tirs, les Fenottes ont manqué de réalisme. Pas de quoi inquiéter Joe Montemurro pour autant.

La hiérarchie a été respectée mardi soir. Entre une formation lyonnaise vainqueure à huit reprises de la compétition et les novices turques, l’OL n’est pas tombé dans le piège de Galatasaray à Décines (3-0). Malgré une stratégie défensive des Stambouliotes, les Lyonnais ont réussi à forcer le verrou par deux fois en première mi-temps afin de se rendre la partie facile. Derrière le doublé de Kadidiatou Diani, les Fenottes ont pris les commandes de leur groupe avant le déplacement à Wolfsburg le 17 octobre prochain.

Toutefois, le tableau d’affichage du Parc OL aurait pu afficher un score bien plus large pour les joueuses de Joe Montemurro. Sur les plus de 40 tirs tentés, elles n’en ont converti que trois. Un déficit d’efficacité qui n’interpelle pas le coach australien. "On aurait sans doute pu faire une meilleure performance, mais ce n'est que le premier match de Ligue des champions. Il y avait un peu de pression et c'est un bon départ pour nous. Le manque de réalisme ? C'est la question à un million de dollars (sourires). On aurait pu être plus précis dans le dernier geste, mais on s'est créé beaucoup de situations et c'est le plus important".

"On n'encaisse pas de buts, c'est une bonne chose"

Avant d’enchaîner trois déplacements à la suite à Dijon samedi, le 17 à Wolfsburg puis au Paris FC trois jours plus tard, l’OL continue son sans-faute dans ce début de saison. Avec trois victoires en championnat et une première en Ligue des champions, Montemurro ne peut rêver meilleurs débuts. Il faudra prouver dans les prochaines semaines, mais l’ancien entraîneur d’Arsenal et de la Juventus Turin voit des motifs de satisfaction malgré l’inefficacité. "Cela fait trois matchs qu'on n’encaisse pas de buts, savoure l’entraîneur lyonnais. On a laissé très peu d'opportunités à l'adversaire, c'est une bonne chose. Jouer un premier match face Galatasaray est compliqué, c'est un match piège. On a fait le boulot et c'est ce qu'il faut retenir."