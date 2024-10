L'OL n'a jamais tremblé contre Galatasaray pour son entrée en lice en Ligue des champions ce mardi (3-0). Sans être génial, il a fait la différence par le jeu aérien.

Attendu pour ses débuts dans cette Ligue des champions version 2024-2025, l’OL n’a pas manqué son entame de compétition. Opposé à un novice, Galatasaray, il a très vite démontré une supériorité que son adversaire n’a à aucun moment pu enrayer. Toutefois, les joueuses de Joe Montemurro ont dû se montrer patientes avant de forcer le verrou turc.

Malgré les multiples tentatives - 23 frappes à la pause - les Fenottes ont buté sur un bloc bien compact et très bas jusqu’à la 34e minute. Dans tous les bons coups ou presque jusqu’ici, Kadidiatou Diani a devancé la défenseure adverse pour ouvrir la marque de la tête sur un centre de Tabitha Chawinga. La Malawite a récidivé juste avant la mi-temps, cette fois-ci pour servir Vanessa Gilles (2-0, 45e).

Doublé de la tête pour Diani

L’Olympique lyonnais était bien lancé, et son écrasante domination ne s’est pas arrêtée là. Il a par exemple tiré à quatre reprises en cinq minutes au retour des vestiaires, avant de finalement alourdir la note à la 77e après avoir longtemps tourné autour du but stambouliote. Avec un air de déjà-vu, puisque Diani a de nouveau trouvé la faille de la tête, cette fois-ci sur un bon ballon d’Amel Majri (3-0). En plus de la victoire, l’autre bonne nouvelle de la soirée est le retour sur les pelouses d’Ada Hegerberg. L’attaquante norvégienne est entrée à la 80e, tandis qu’on se dirigeait tout doucement vers la fin de la rencontre.

Les coéquipières de Wendie Renard ont très bien commencé leur campagne de coupe d’Europe, prenant la tête de leur poule devant la Roma, victorieuse de Wolfsburg (1-0). Il faudra maintenant bien récupérer, avant de se rendre à Dijon samedi prochain à 17 heures pour la 4e journée de championnat. La Ligue des champions, elle, reviendra le jeudi 17 octobre avec un déplacement chez les Allemandes, certainement revanchardes.