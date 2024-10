OL - Galatasaray : premier test pour les Fenottes

C'est ce mardi que débute la Ligue des champions féminine. Une compétition que l'OL lancera face à Galatasaray à 18h45. Le commencement de ce que l'OL espère être un long parcours.

Un nouveau chapitre s'ouvre ce mardi pour l'OL féminin. C'est ce 8 octobre que commence la Ligue des champions, avec une première opposition à venir contre Galatasaray, à domicile, à 18h45. Entamer la compétition par cet adversaire inexpérimenté ne devrait pas, a priori, poser de gros problèmes aux Fenottes, qui ont très bien débuté en championnat par trois victoires. Reste tout de même à faire appliquer sur le terrain ce statut de favorites.

Wendie Renard, en bonne capitaine, a d'ailleurs prévenu qu'il ne faudra pas sous-estimer les Turques. "Galatasaray n’est pas là par hasard. C’est un grand club. Il y a des joueuses de qualité et on ne prend pas du tout cette équipe à la légère, a affirmé la défenseure. On va démarrer ce match avec beaucoup d'engagement, de respect et de détermination."

L'OL vise haut et loin

Mais bien évidemment, ce groupe veut voir plus loin, et ce seront avant tout les rendez-vous contre Wolfsburg (17 octobre) et la Roma (13 novembre) qui seront scrutés. "Notre objectif est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. On s’est préparé physiquement et mentalement pour faire face à toutes les situations. Je pense qu’on est armés, a assuré Joe Montemurro, qui sait que ce tournoi compte énormément pour l'institution. On a de l’expérience et des filles en forme. L’OL et la coupe d'Europe ne vont pas l’un sans l’autre. Nos joueuses sont un modèle du foot féminin en Europe et je souhaite que ça continue dans ce sens."

Finaliste malheureux en mai dernier, battu par logiquement le FC Barcelone (2-0), l'Olympique lyonnais fait partie des favoris, mais il est loin d'être le seul, et surtout, les Espagnoles semblent encore avoir un temps d'avance. "Le club a toujours l’obligation de gagner. On sait qu’on est très attendu. C’est dommage qu’il n’y ait pas d’autres formations françaises, a regretté le coach australien. On devra être sur tous les tableaux. La pression, c'est ce qu’on recherche. On a de l’exigence, donc on est contents de l'avoir, c’est ce qui symbolise notre excellence."

Effacer la défaite en finale de l'an passé

Avec un style tourné vers l'attaque, en 3-4-3 ou en 4-3-3, les Fenottes auront à cœur d'effacer la déception de la saison passée en remportant à Lisbonne (lieu de la finale) un 9e titre continental. "Il y a de très beaux adversaires dans la compétition. Barcelone fait figure de favori, mais il y a de la qualité dans beaucoup d’équipes. Il faudra être costaud. On se prépare à toutes les éventualités. Nous avons hâte de commencer. On est focus sur demain (mardi) et dans un premier temps de sortir de cette poule. Beaucoup de choses ont été dites, mais on connaît nos forces, a assumé Wendie Renard avant ce premier rendez-vous européen. On n’est pas des robots et on peut avoir des moments moins bien. On fait tout pour rester au top et gagner le maximum de matchs et de trophées." Sur la route de la Ligue des champions, Galatasaray ne doit être qu'un premier arrêt.