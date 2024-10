Les joueurs de l'OL ont une certaine expérience de la Ligue 1

Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

En moyenne, les joueurs de l'OL ont vécu un peu plus de trois saisons de Ligue 1 dans leur carrière. Suffisant pour se classer dans le top 6 à ce sujet.

Ce n'est pas vraiment une question d'expérience, mais plutôt de connaissance du championnat. En cette trêve internationale, la LFP a procédé à un classement des joueurs et des équipes ayant le plus de vécu en Ligue 1. En prenant en compte cet exercice 2024-2025, le vestiaire lyonnais a connu 3,31 saisons en moyenne. C'est le sixième plus haut total de notre L1.

Lacazette et Tolisso rompus à la Ligue 1

Juste devant, nous avons Nice (3,67) puis Lens (3,75). Le trio sur le podium, composé de Brest (4,1), Nantes (4,33) et Montpellier (4), est toutefois assez loin en tête. Si l'effectif a beaucoup changé entre le début de l'année 2024 et cet été, Pierre Sage conserve tout de même des éléments rompus aux joutes françaises, dont Alexandre Lacazette (11e saison), Corentin Tolisso (7e), voire Maxence Caqueret (6e), Rayan Cherki (6e) et Jordan Veretout (6e). Le footballeur le plus aguerri reste tout de même Anthony Lopes (12e), même si ce dernier ne joue plus avec l'OL.

Des noms contrebalancés par Lucas Perri (premier exercice), tout comme Abner, Wilfried Zaha, Tanner Tessmann, ainsi que Gift Orban (deux), Malick Fofana (deux), Benrahma Saïd (deux) ou encore Moussa Niakhaté (deux). Néanmoins, avec une moyenne d'âge 25 ans pour l'ensemble des 24 joueurs utilisés par Pierre Sage, on ne peut pas dire que l'Olympique lyonnais manque de vécu.