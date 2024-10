L’OL retrouve ses standards du printemps 2024

Les joueurs de l’OL lors de la victoire à Glasgow (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En battant Nantes dimanche (2-0), l’OL a gagné son quatrième match consécutif. Une série qu’il avait déjà connue en fin de saison passée. Il pourrait même faire aussi bien que son meilleur passage en 2023-2024 s’il s’impose au Havre.

C’est sur une plus grande durée que nous saurons si l’OL peut véritablement ambitionner une qualification en Ligue des champions, comme le souhaite John Textor. Néanmoins, la bonne spirale traversée depuis plusieurs semaines par Pierre Sage et ses troupes a le mérite de lancer une dynamique en ce début d’automne. Avec quatre victoires de rang, dont la dernière face à Nantes dimanche (2-0), toutes compétitions confondues, il a bien évidemment réalisé la meilleure série de sa saison 2024-2025.

Une série similaire en mai dernier

En revanche, il ne faut pas remonter bien loin pour observer une séquence aussi positive pour l’Olympique lyonnais. Entre avril et mai dernier, il avait là aussi remporté quatre parties de rang, contre Monaco (3-2), Lille (3-4), Clermont (0-1) et Strasbourg (2-1). Les Rhodaniens ont même déjà fait mieux en février, avec un enchaînement de cinq succès consécutifs (Marseille, Lille, Montpellier, Nice et Metz). En cas de bon résultat au Havre après la trêve (le 20 octobre), ils pourraient égaler cette dynamique vertueuse.

Si les partenaires d’Alexandre Lacazette ont la bonne idée de poursuivre ainsi en empruntant le même tableau de marche que lors des cinq premiers mois de 2024, des ambitions pourraient naître concernant la C1. Mais l’équilibre des fondations est encore fragile, et il convient donc de ne pas s’enflammer, un discours entretenu par Sage lui-même.