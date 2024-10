Satisfait de la quatrième victoire de suite de son équipe, Pierre Sage va pouvoir avoir l’esprit léger pendant la trêve. L’OL est de nouveau dans la première partie de tableau après son succès contre Nantes (2-0).

L’OL qui gagne 2-0 presque sans trembler, cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé…

Pierre Sage : On essaye de vous préserver, et nous aussi par la même occasion (sourires). Non plus sérieusement, la victoire est méritée même s’ils ont eu quelques situations et que Lucas (Perri) a encore fait de gros arrêts. Je pense qu’on aurait pu marquer plus par contre. On a eu la maitrise mais on a eu du mal à attaquer la profondeur en première mi-temps. J’ai demandé à changer ça en deuxième et ça s’est vu sur le CSC et le fait que l’OL ait plus d’occasions en deuxième mi-temps.

Il y a eu la déception contre l’OM, comment avez-vous fait pour repartir de l’avant ?

On a mis une main par terre et on s'est relevé. Contre l'OM, il y avait la déception du résultat et du scénario mais je n'étais pas mécontent du contenu du match dans l'énergie, la maîtrise et les situations créées. C'est seulement l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous ce soir-là. À l'inverse, il y a un deuxième match qui sort de notre bonne trajectoire depuis la victoire sur Strasbourg (4-3, le 30 août), celui gagné à Toulouse, où nous n'avons pas été bons, il ne faut pas se cacher les choses. Nous parvenons néanmoins à gagner et la force d'une équipe c'est aussi de parvenir à l'emporter alors que tu n'es pas à ton niveau de performance collective.

« Il y a du répondant et en même temps du respect »

On a l’impression que vous avez des bases solides désormais. La coupure arrive mal ?

Un des leviers de performance avec le rythme que nous avons cette saison est la récupération. Je considère plutôt ça comme une bonne nouvelle. En plus, partir récupérer ou partir en sélection en restant sur quatre victoires, on y va le coeur et l’esprit léger.

Le fait de revenir dans la première partie de tableau change beaucoup de choses pour l'OL ?

C’est un virage pour nous. On avait considéré Strasbourg comme un virage pour survivre, on considère Nantes comme un virage pour être dans la première partie de tableau et plus en phase avec les objectifs fixés. On a réussi à créer les conditions pour bien prendre ce virage depuis Strasbourg et maintenant, il va falloir assumer le fait de se rapprocher de nos objectifs et d’en créer d’autres suivant comment répond le groupe.

Etes-vous satisfait de comment les joueurs appréhendent votre tactique ou il y a encore des choses à améliorer ?

Non, j’aime bien parce qu’il y a du répondant, du respect et je pense qu’on a cette souplesse d’esprit pour leur laisser de la place là-dedans. Un cadre permet de nous comprendre mais un cadre permet d’en sortir pour exprimer sa créativité. C’est très important pour les joueurs, surtout vu nos profils. On se met d’accord sur comment on joue et parfois ils prennent le relai sur le terrain pour apporter des choses.