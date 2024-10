OL : par ses choix, Pierre Sage s'affirme enfin

Grâce à ses choix, ses explications, et surtout les résultats obtenus ces dernières semaines, Pierre Sage semble avoir passé un cap. Aujourd'hui, il s'affirme enfin comme entraîneur et chef de son groupe.

Propulsé sur le devant de la scène de manière soudaine en novembre 2023, Pierre Sage fêtera bientôt son premier anniversaire sur le banc de l'OL. Pour l'entraîneur de 45 ans, tout est allé très vite depuis sa nomination, entre la folle deuxième partie de saison passée, la finale de la Coupe de France, l'obtention du diplôme, la découverte de la gestion d'un mercato d'été, les premiers doutes et la coupe d'Europe. Après plusieurs semaines à se chercher, il paraît désormais sûr de lui, de la direction à prendre et, le plus important, de comment y parvenir.

Sur l'aspect tactique, le natif de Lons-le-Saunier n'a pas révolutionné son approche, mais on sent qu'il sème petit à petit les graines de ce qu'il souhaite voir chez son équipe. "Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait le matériel pour mettre 100% de sa philosophie de jeu en place. Un peu comme tous les entraîneurs dos au mur, il est devenu assez pragmatique avec son système à cinq derrière, pour se sécuriser, car il y avait un peu le feu au lac. Petit à petit, il s'est aperçu qu'il devait plutôt vivre avec ses idées, et j'espère que grâce à ça, il a compris qu'il devait appliquer ses intentions", observe Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

Des choix plus offensifs, et qui payent

Si on avait remarqué seulement des bribes de ses aspirations sur le terrain en 2023-2024, tout cela avait disparu au début de l'exercice, entre bloc trop bas, schéma visiblement contre-nature et frilosité dans les intentions. Depuis plusieurs rencontres, le visage est différent, notamment avec le retour de Rayan Cherki et des compositions à l'allure plus offensive.

Adepte du 4-3-3 et de ses dérivés, il attend surtout de ses hommes qu'ils puissent se mouvoir dans différents rôles et ainsi déstabiliser l'adversaire, ce que l'on commence à constater. "Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a posé un système et que les joueurs se sont adaptés, pas l'inverse, souligne Enzo Reale, footballeur au Goal FC. Il a peut-être voulu trop bien faire au début, et lorsque les résultats n'étaient pas bons, il s'est dit qu'il préférait sauter avec ses convictions."

Au-delà de l'aspect tactique, c'est davantage dans sa gestion du vestiaire que le ton semble avoir changé. Pierre Sage n'a de toute manière pas le choix avec presque 30 éléments à sa disposition. Le Jurassien doit trancher et faire des mécontents. "Il fait preuve de personnalité, ce qui important pour un coach et pour le groupe, confirme Puydebois. Il s'affirme, mais maintenant, il n'a plus le droit de revenir en arrière sur ses actes. Puisqu'il montre désormais sa vraie personnalité et son vrai tempérament, il sera droit dans ses bottes en continuant de détailler ses décisions. Il ne se cache pas derrière son petit doigt."

Sage n'hésite pas à sanctionner

On l'a vu dernièrement avec la punition infligée à Ernest Nuamah pour un retard, ou encore le week-end dernier, lorsqu'il a estimé que Wilfried Zaha et Gift Orban n'en faisaient pas suffisamment. Plus globalement, l'ex-directeur de l'académie est franc au moment de détailler sa méthode. "Pour ceux qui jouent moins, il y a du travail compensatoire proposé le jour du match. C’est un peu l’origine du problème avec eux. Ce que je dis à ceux qui sont moins utilisés, c’est que lorsqu’ils ne jouent pas, c’est difficile pour moi de les évaluer comme footballeurs, donc je les observe sur d’autres choses. Si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel que vous devez être, j’estime que vous avez encore un peu de temps pour revenir dans l’équipe, étant donné que vous n’êtes pas dans le projet à la hauteur de l’engagement que je souhaite et que les autres mettent, insiste-t-il. Il faut d’abord se mettre en conformité sur ce sujet-là."

Un management clair et qui, s'il est justement appliqué, permet de valoriser les plus méritants, du moins en principe. "Durant les matchs ou à l'entraînement, ça ne se voit pas forcément (que Sage s'affirme plus, NDLR), mais dans sa communication, on sent qu'il le fait au quotidien, il l'explique, il s'exprime, ce qu'il fait plutôt bien. Il justifie ses choix et prend ses responsabilités, apprécie notre consultant et ancien portier rhodanien. Il est transparent dans ses actes. Pour garder un effectif concerné, tu dois remettre dans le rang ceux qui ne respectent pas le cadre."

Les résultats parlent pour lui jusqu'à présent

Maintenant, en tant de fervent admirateur de Pep Guardiola, l'entraîneur lyonnais sait qu'il a encore du chemin à parcourir, de l'expérience à glaner et des choses à mettre en place pour refaire de sa formation une place forte du football français. "Tant qu'il croit en ses idées, il fait ce qu'il veut, c'est lui le manager. J'aimerais qu'il ne réagisse plus, qu'il soit dans l'action, et que ce soit l'adversaire qui change sa manière de jouer face à l'OL, l'encourage Enzo Reale. Il a les outils pour faire évoluer l'équipe comme il l'entend."

Les outils, mais aussi les résultats. Avec 24 victoires en 37 parties (64,9%), il est le coach ayant le ratio de succès le plus élevé dans l'histoire du club, devant Gérard Houllier (63,9%). De quoi assoir sa légitimité, même si la vie de technicien numéro un est extrêmement fragile. En tout cas, en poursuivant dans cette voie, Pierre Sage se donne les moyens de durer dans cet univers impitoyable.