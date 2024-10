OL : jeu, tactique, management... le début d'un style Pierre Sage ?

Deux victoires de l'OL en une semaine, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a été servie ce lundi soir. Entre les succès aux Rangers et contre Nantes ainsi que le management de Pierre Sage, il y avait du grain à moudre sur le plateau de TKYDG.

C'est ce qui s'appelle une semaine parfaite du côté de l'OL ! Comme à la bonne époque, les Lyonnais sont allés s'imposer 4-1 à l'Ibrox Stadium contre les Rangers et sont deuxièmes de la poule de Ligue Europa. Ils ont réussi à enchaîner en Ligue 1 en prenant le meilleur sur Nantes dimanche après-midi (2-0). Il n'y avait donc pas d'avoir le masque ce lundi sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones." Cela tombe bien, il y a des sourires sur les visages de nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, qui fête ses 33 ans en ce jour. Toutefois, cette actualité positive autour de l'OL a été ternie par les agressions en virage nord à l'issue de la rencontre.

Cherki, le métronome lyonnais depuis deux semaines

L'équipe de TKYDG a fait le choix de ne pas s'attarder sur le sujet, l'enquête étant toujours en cours. Même si ces comportements ont forcément été dénoncés. Néanmoins, il y avait de la matière à parler foot sur le plateau alors pourquoi s'en priver ? Entre les performances individuelles de Rayan Cherki, meilleure assise tactique et management de Pierre Sage, le débat n'est pas resté inanimé dans "Tant qu'il y aura des Gones" entre nos deux consultants. Pour votre plus grand plaisir, on n'en doute pas.