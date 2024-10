OL - France Espoirs : Rayan Cherki doit déclarer forfait

Sorti touché aux ischio-jambiers dimanche, Rayan Cherki a déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France Espoirs en octobre. Il n'est pas le seul.

C'est un véritable casse-tête pour Gérald Baticle. Ce lundi a été synonyme de forfaits en cascade pour le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ils ne sont pas moins de trois retenus dans une liste initiale de vingt-trois joueurs à ne pas pouvoir répondre à la convocation de l'équipe nationale. Parmi les trois jeunes footballeurs blessés, nous avons notamment Rayan Cherki.

Le cas du Lyonnais suscitait de l'inquiétude après la victoire 2 à 0 contre Nantes dimanche. Remplacé juste après l’heure de jeu, le milieu offensif, en grande forme sur les dernières sorties et acteur important sur le deuxième but rhodanien face aux Canaris, est touché à la cuisse. Un problème annoncé par Pierre Sage et confirmé par la Fédération. En début de semaine, il est donc allé à Clairefontaine faire constater sa blessure.

Un secteur offensif décimé

Le verdict est sans appel, il doit déclarer forfait, tout comme Mathys Tel (Bayern Munich) et Désiré Doué (PSG), pour ce rassemblement d'octobre. Un coup dur pour les Bleuets, surtout offensivement, alors que se profile la fin des éliminatoires à l'Euro 2025. Ils joueront deux rencontres vendredi à Chypre et le mardi 15 octobre face à l'Autriche, avec l'obligation de tout gagner puisqu'ils comptent trois longueurs de retard, et un match de moins, sur la Slovénie, la nation occupant la première place de la poule.

Des absences importantes que Loum Tchaouna (Lazio de Rome), Alan Virginius (Young Boys de Berne) et Kassoum Ouattara (AS Monaco), leurs remplaçants, devront combler. Précisons que si les Français terminent deuxièmes du groupe, ils peuvent espérer se qualifier directement malgré tout, en faisant partie des meilleurs seconds, ce qu'ils sont aujourd'hui.

Pas de retour chez les Espoirs pour Cherki

Concernant Cherki, cela doit certainement être une déception, lui qui espérait enchaîner en sélection après plusieurs performances marquantes avec l'OL. Il avait en plus déjà raté le précédent stage, payant son placement dans le loft rhodanien à l'été. Son retour attendra.