OL : Niakhaté tord le cou à la réputation de Cherki

Encore à son avantage contre Nantes, Rayan Cherki est l’homme en forme de l’OL. Ses performances font l’unanimité dans le vestiaire dont les nouveaux apprennent à le connaitre.

Il a eu un petit geste de frustration au moment de voir son numéro apparaitre sur le tableau d'affichage du quatrième arbitre à la 63e minute. Estimant sûrement qu’il montait en puissance, Rayan Cherki aurait bien aimé rester un peu plus sur le terrain contre le FC Nantes. Seulement, une alerte à l’ischio et des douleurs aux épaules ont poussé Pierre Sage à ne pas prendre de risque avec son meneur de jeu avant la trêve internationale. Si le coach a estimé que le numéro 18 de l’OL "a été un peu moins bien en première période" que face aux Rangers, Cherki a pourtant été dans tous les bons coups lyonnais dimanche après-midi.

Un raid solitaire qui aurait pu se transformer en l’un des buts de la saison si Alban Lafont ne s’était pas interposé. Puis une inspiration dont il a le secret pour mettre sur orbite Corentin Tolisso, lui aussi frustré par le gardien nantais (47e). "C’est le talent qui fait deux fois la différence. Quand on est à l’OL, on a une belle équipe, de bons joueurs qui sont travailleurs pour le collectif. Et on a des joueurs différents comme Rayan, comme Malick (Fofana). Rayan est dans une forme étincelante, savourait Moussa Niakhaté. Quand il est comme ça, c’est très compliqué de l’arrêter."

"C'est un amoureux du football"

Sur le corner ayant entraîné le premier but, Rayan Cherki a ensuite trouvé Tolisso dans la surface pour le break. Pas d’actions statistiques, mais la confirmation que l’international Espoirs est le joueur en forme à l’OL. Après un été contrarié, le Lyonnais donne la pleine mesure de son talent. Pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Débarqué durant l’été, Niakhaté apprend petit à petit à connaitre le joueur de 21 ans. Bien loin de la réputation qu’il a pu lire ces dernières années. "C’est quelqu’un qui a une très belle mentalité. Je ne le connaissais pas avant de venir, je l’ai même connu très tard avec le loft. J’ai entendu beaucoup de choses sur lui avant d’arriver à Lyon et il n’en est rien. C’est quelqu’un qui a une mentalité extraordinaire, qui veut progresser, un amoureux du football."

Quand il joue son football et surtout le respecte, Rayan Cherki est quasiment injouable. Tant mieux pour l'OL.