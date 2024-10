Avec ce Cherki, l'OL a peu de raison de s'en passer

Décisif ou impliqué sur les quatre matchs qu’il a disputés depuis son retour, Rayan Cherki est sur une bonne dynamique. Quand il montre ce visage, le joueur de l’OL est plus qu’indispensable malgré ses lacunes.

C’est presque devenu un marronnier et chaque saison, le supporter lyonnais se met à rêver que cette fois, c’est la bonne. On ne va pas se mentir, la dynamique actuelle pousse à se demander si 2024-2025 ne sera finalement pas l’année de l’explosion ou plutôt de la confirmation. Il n’a que 21 ans et pourtant, Rayan Cherki a le passé d’un ancien avec ses débuts en pros à seulement 16 ans. Cinq ans au haut niveau, cela représente beaucoup et en même temps si peu, car une décennie s’ouvre encore au joueur. Encore faut-il qu’il réussisse à mettre tous les bons ingrédients pour perdurer dans le temps. Le dernier mercato l’a montré. Malgré son talent indéniable, Rayan Cherki n’a pas encore réussi à sauter cette étape du départ, alors que les Gusto, Lukeba et Barcola l’ont fait en arrivant plus tard que lui chez les pros à l’OL.

Deux passes et trois occasions nettes créées à Glasgow

Rien ne sert de courir et pourtant, la question est toujours de savoir si la carrière du Lyonnais sera à la hauteur des attentes de ces dernières années. À cette question, les supporters des Rangers répondraient forcément à la positive. Ils sont d’ailleurs plusieurs à l’avoir encensé aux abords de l’Ibrox Stadium alors que l’enceinte avait retrouvé son calme. Il faut dire que le numéro 18 lyonnais a livré un petit récital dans l’antre historique de Glasgow, sous les yeux d’un certain Sir Alex Ferguson. La légende de Manchester United était tombée sous le charme de Karim Benzema il y a quinze ans, il a dû apprécier Cherki jeudi soir.

Pour son six rendez-vous européen à 21 ans, le Lyonnais en a fait voir de toutes les couleurs à la défense écossaise. Certes, positionné sur le côté droit de l’attaque, il est loin d’avoir mordu la ligne comme pourrait le faire un Ernest Nuamah. Il a avant tout cherché à offrir une solution en se réaxant dans sa course, apportant ainsi un surnombre au cœur du jeu. C’est d’ailleurs de cette manière qu’il a servi par deux fois Malick Fofana pour deux buts. Deux pénétrations dans la surface, tout en fixant avant de servir sur des plateaux son partenaire belge.

Décisif quinze fois sous Sage, en étant loin d'être titulaire

Cela semble simple sur le papier, mais terriblement efficace. Ce n’est pas pour déplaire à Pierre Sage qui martèle que c’est dans les choses simples que l’OL trouvera son salut. "En phase offensive, Rayan rentrait vers l'intérieur tandis qu'Ainsley occupait le poste de piston droit. Cela a placé Rayan dans une position confortable où il est performant. Il a pu faire mal à l’adversaire sans mettre en péril notre équipe." De retour dans le groupe de l’OL depuis sa prolongation de contrat le 21 septembre dernier, Rayan Cherki n’a joué que quatre rencontres depuis le début de la saison. C’est pourtant l’un des Lyonnais les plus décisifs.

Buteur contre Marseille et l’Olympiakos, il est impliqué dans le but de Fofana à Toulouse avant de s’offrir un doublé de passes jeudi à Glasgow. Pourtant, loin d’être un titulaire dans l’esprit de Pierre Sage, Cherki a été décisif à 15 reprises depuis la prise en mains de l’équipe par le coach, il y a onze mois. Seul Alexandre Lacazette fait mieux. En étant simple et efficace, en pensant à l’équipe avant soi, il est clairement le facteur X de ce groupe. Mais sa position est-elle à droite dans un 4-3-3 ou dans l’axe dans un 4-2-3-1 ? Les deux, mon capitaine, serait-on proche de répondre. Les deux systèmes n’exploitent clairement pas les mêmes principes, même s’ils semblent proches sur le papier.

À droite, son meilleur poste pour aider l'OL ?

Dans un rôle de meneur, c’est clairement une ligne de quatre offensifs qui se dessinent avec la crainte d’un sous-nombre dans l’entrejeu pour les milieux. Sur un côté, Cherki a cette faculté à rentrer et peut profiter pleinement de son côté ambidextre pour mettre le feu à la défense adverse. Quand Nuamah ou Benrahma sur leur faux pied sont prévisibles, le 18 lyonnais apporte cette part d’incertitude. Seulement, le déséquilibre se déporte sur le côté, comme on a pu le voir face aux Rangers.

Maitland-Niles a été un peu livré à lui-même, bien que les neuf actions notées laissent penser le contraire. Mais, cela s'est surtout vu après la pause. Pierre Sage en est conscient et semble prêt à prendre le risque, en attendant une évolution dans la mentalité défensive de Cherki. "Il y a des points à revoir concernant sa manière de défendre, mais c'est des détails qu'il devra régler. Il en a d'ailleurs parlé dans ses interviews d'après-match. Quand un joueur est conscient de ses difficultés, il est plus facile de les corriger."

On ne cesse de le répéter depuis des mois et des années : seule la régularité permettre à Cherki de passer d’espoir déchu à sensation du football européen. Depuis quatre matchs, il y parvient, mais le plus dur reste à venir. Confirmer quand on se sait encore plus attendu. Mais en voyant Cherki jouer comme il l’a fait à Glasgow, on ne peut s’empêcher de se dire que ce gamin a de l’or dans les pieds.