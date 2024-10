OL - Nantes : compo probable, horaire, diffusion TV

Les joueurs de l’OL célébrant l’un des buts contre Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 7e journée de Ligue 1 entre l’OL et Nantes.

Avant-match

Trois jours après le succès probant à Glasgow contre les Rangers, l’OL est déjà de retour sur les pelouses de Ligue 1 ce dimanche avec la 7e journée. Rentrés dans la nuit de jeudi à vendredi, les Lyonnais n’ont eu qu’une séance collective samedi pour préparer ce rendez-vous face au FC Nantes. Toutefois, la victoire en Écosse a fait du bien aux têtes avec une prestation réussie, notamment sur le plan offensif. Malick Fofana, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont été à leur avantage et laissé paraitre des choses positives pour le futur. Cependant, pour la venue des Canaris, Pierre Sage doit se passer de deux éléments importants de sa colonne vertébrale : Clinton Mata et Nemanja Matic. Touchés en première mi-temps contre les Rangers, les deux joueurs doivent faire l’impasse ce dimanche, mais seront sur pied au retour de la trêve internationale face au Havre.

Deux forfaits qui pourraient pousser Sage à changer sa tactique, avec peut-être un retour au 4-2-3-1 plutôt que le 4-3-3. Avec trois victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL arrive malgré tout avec le plein de confiance face au FC Nantes, privé de plusieurs éléments dont Johann Lepenant. Antoine Kombouaré a lancé ce duel devant les caméras en mettant en avant les erreurs d’arbitrage de la saison dernière, mais les Nantais ne sont pas forcément dans une spirale positive. Ils restent sur trois matchs sans victoire en Ligue 1 dont un dernier nul contre Saint-Étienne alors qu’ils menaient 2-0.

À quelle heure se joue OL - Nantes ?

Avec la Ligue Europa le jeudi soir, l’OL a pris un abonnement pour les matchs du dimanche. Seulement, la venue de Nantes n’a pas forcément la tête d’une affiche de la journée, donc la rencontre allait se jouer soit à 15h, soit à 17h. C’est finalement la case du milieu d’après-midi qui a été choisie et cela devrait permettre au club lyonnais d’avoir une belle affluence dominicale. Un peu plus de 50 000 spectateurs sont attendus au Parc OL au coup d’envoi donné par Mr Ballongier à 15h.

Sur quelle chaîne voir OL - Nantes ?

Pour les supporters de l’OL qui ont souscrit à un abonnement DAZN depuis le début de la saison, ils n’ont pour le moment rien loupé des matchs lyonnais. Seule une rencontre a été diffusée sur beIN Sports et ce dimanche, OL - Nantes sera encore retransmis sur DAZN.

La composition probable de l’OL :

Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana