Laissés à la maison contre les Rangers, Tanner Tessmann et Warmed Omari font leur retour dans le groupe de l’OL. Ils profitent des blessures de Matic et Mata.

En voyant Nemanja Matic puis Clinton Mata sortir en première mi-temps, Pierre Sage s’est sûrement demandé comment son équipe allait réagir à ces deux coups du sort face aux Rangers. L’entraîneur de l’OL a dû être agréablement surpris puisque ses joueurs ont "montré des ressources" et ne se sont pas écroulés. Ils devront encore en montrer ce dimanche (15h) face au FC Nantes parce que le milieu serbe et le défenseur angolais ne seront pas de la partie. Les examens ont été plus positifs qu’espéré, mais ni Matic, ni Mata ne participeront à la rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Avec la trêve qui intervient dans la foulée de ce match, le staff n’a voulu prendre aucun risque et les deux semaines de repos devraient permettre aux deux joueurs de revoir les terrains.

Orban et Zaha regarderont le match en tribunes

Deux joueurs sur le carreau, cela veut dire aussi deux choix de moins à faire pour Pierre Sage ce dimanche. Néanmoins, l’entraîneur lyonnais a assuré préféré avoir une abondance de biens plutôt que voir ses joueurs à l’infirmerie. On peut le comprendre. Néanmoins, ces deux absences vont logiquement profiter à deux autres joueurs. Laissés à la maison pour le déplacement à Glasgow, Tanner Tessmann et Warmed Omari font leur retour dans le groupe de l’OL pour affronter le FC Nantes. Sage avait assuré que ce n’était pas une sanction de laisser notamment l’Américain hors de l’effectif après une première titularisation, mais cela y ressemblait bien. Comme chaque week-end, Pierre Sage laisse malgré tout des joueurs hors du groupe et à ce petit jeu, Gift Orban et Wilfried Zaha regarderont le match des tribunes.

Le groupe de l’OL contre Nantes : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah