Nantes, une étape à ne pas rater pour l’OL avant la trêve

Alexandre Lacazette après son but lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur trois victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL veut enchaîner en Ligue 1. La venue de Nantes doit permettre de remonter au classement à la vue des différents matchs du week-end.

"On n’est pas en situation de négliger quoi que ce soit". À la question de savoir s’il allait effectuer un large turnover ce dimanche (15h) comme il avait pu le faire à Toulouse une semaine auparavant, Pierre Sage semble avoir retenu la leçon. Face au FC Nantes, l’entraîneur de l’OL veut surfer sur la victoire acquise à Glasgow jeudi (1-4). Il devrait logiquement miser sur de la continuité même si les blessures de Matic et Mata le pousseront à revoir les onze joueurs alignés d’entrée. Néanmoins, il est conscient que ce rendez-vous dominical peut être, non pas un tournant, mais un virage à prendre comme il faut pour retrouver une place correcte en Ligue 1 avant la trêve. "Glasgow, c'était bien, mais j’espère que l’après sera encore mieux."

Trois points qui peuvent rapporter gros

Après une victoire à l’arrachée à Toulouse, Pierre Sage souhaite voir son équipe avoir un peu plus de maitrise au Parc OL pour enchaîner un deuxième succès de suite en Ligue 1. Cela aurait des conséquences positives dans les têtes comme on avait pu le voir après la victoire contre Strasbourg avant deux semaines de relâche et de travail. Mais aussi des répercussions au classement. Avec Marseille tenu en échec (1-1), Rennes battu par Monaco (1-2) et des confrontations Strasbourg - Lens et Nice - PSG ce dimanche, trois points dans la besace contre Nantes pourraient permettre à l’OL de dépasser son adversaire du jour et de recoller avec le peloton de tête. Avec déjà trois défaites au compteur, les Lyonnais ne peuvent se permettre de laisser des points en route.