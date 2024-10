OL féminin : Renard, une 300e marquante

De retour dans le onze de départ contre Montpellier (4-0), Wendie Renard a disputé son 300e match en championnat avec l’OL. Elle s’est offert un but pour marquer le coup, samedi soir.

"Ah bon ? Je n’étais même pas au courant". Au moment de lui annoncer qu’elle venait de disputer son 300e match de championnat avec l’OL, Wendie Renard a paru des plus surprises. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le speaker du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse en faire l’annonce pendant l’échauffement des Fenottes contre Montpellier (4-0). Alors intox de la capitaine lyonnaise ?

Mystère, mais la Martiniquaise a bien franchi un nouveau cap symbolique avec son club, samedi soir dans l’Ain. "Beaucoup de plaisir, forcément, toujours avec le club qui m’a donné ma chance en pro. Ça fait plaisir de continuer avec ce club, avec ces joueuses, ce staff. Maintenant, c’est un record personnel et je n’aime pas trop parler de moi, mais plus collectif. Donc, le plus important est qu’on a pris beaucoup de plaisir ce (samedi) soir et on souhaite continuer comme ça."

Bientôt les 100 buts avec l'OL

Du plaisir, les quelque 3 700 spectateurs ayant pris place à Marcel Verchère en ont pris avec quatre buts marqués par les joueuses de Joe Montemurro. Néanmoins, l’OL a eu du mal à forcer le verrou montpelliérain en première mi-temps, notamment parce qu’on "passait beaucoup par l’axe où il y a du trafic (sourires). Le coach a insisté pour qu’on passe par les ailes en deuxième et ç'a été mieux avec de bons centres."

C’est pourtant d’un corner qu’est venue l’ouverture du score lyonnaise, un peu moins de dix minutes avant la pause. Et qui mieux que Wendie Renard pour jouer ce rôle ? Selma Bacha n’est pour le moment pas là, mais le corner de la gauchère Svava pour la déviation de la tête d’Horan au premier poteau a permis à la capitaine, en embuscade au second, d’ouvrir le score. Une belle façon de rendre cette soirée encore un peu plus parfaite.