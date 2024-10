Mercato : quand Maurice avait voulu ramener David (Lille) à l’OL

Ancien chef de la cellule de recrutement, Florian Maurice avait tenté de faire venir Jonathan David à l’OL. L’attaquant canadien avait finalement rejoint le LOSC.

Rennes et désormais Nice. Depuis son départ de l’OL en 2020, Florian Maurice a connu deux autres expériences en Ligue 1 dont celle niçoise depuis cet été. Dorénavant affublé du titre de directeur sportif, l’ancien attaquant continue malgré tout de prendre du plaisir à dénicher certains bons coups sur le marché des transferts. Il n’est plus membre d’une cellule de recrutement comme à son époque lyonnaise, toutefois, ce rôle de DS lui permet quand même de faire marcher son réseau. S’il reste, avec Juninho, l’un des protagonistes d’un mercato dépensier et raté entre Rhône et Saône à l’été 2019, Florian Maurice s’était taillé une belle réputation avec son club formateur.

La Gantoise, un filon ciblé par la nouvelle cellule

De l’eau a coulé sous les ponts depuis son départ et Maurice a pris en expérience. Cependant, il ne perd jamais une occasion de revenir sur son aventure lyonnaise faite de haut et de bas. Interrogé par L'Équipe sur son nouveau rôle à Nice et notamment l’arrivée de Moïse Bombito, également cible de l’OL durant le mercato estival. De quoi livrer une anecdote sur Jonathan David, un profil dans les petits papiers de Maurice dans la capitale des Gaules. "Je suis en relation avec son agent (de Bombito) depuis un certain temps, car c’est lui l’agent de Jonathan David. On avait déjà échangé, car j’avais essayé de faire venir David à Lyon à l’époque avant qu’il n’aille à Lille."

L’attaquant canadien n’est finalement jamais venu à l’OL, lui qui terrorisait les défenses avec La Gantoise. Un club qui désormais fait le bonheur du club lyonnais grâce à Malick Fofana et, à un degré moindre, Gift Orban.