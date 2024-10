Les trois offensifs lyonnais, Alexandre Lacazette, Malick Fofana et Rayan Cherki, ont été décisifs jeudi face aux Rangers (1-4). De quoi marquer des points dans un secteur ultra-concurrentiel.

Il y avait un petit côté OL de la fin de saison dernière sur la pelouse de l'Ibrox Stadium de Glasgow jeudi. Contre les Rangers, les Lyonnais ont affiché un visage des plus séduisants offensivement, puisque leurs quatre réalisations auraient aussi bien pu être cinq, six, voire sept (soyons gourmands). Mais de l'autre côté, si les Écossais n'ont trouvé la faille qu'à une reprise, ils ont également manqué d'énormes opportunités. Il était néanmoins plaisant de voir cet Olympique lyonnais là, mené par un trio Alexandre Lacazette - Malick Fofana - Rayan Cherki inarrêtable.

Depuis plusieurs rencontres, les deux derniers démontrent qu'ils ont pris de l'épaisseur, devenant de plus en plus décisifs. Lors de cette deuxième journée de Ligue Europa, le Belge a inscrit un doublé, tandis que l'international Espoirs français a distribué deux offrandes. De quoi rester dans la lignée statistique de leur début d'exercice : trois buts et deux passes pour le premier en huit apparitions, deux réalisations et deux caviars pour le second, en seulement quatre parties. Si on ajoute à cela le réveil du capitaine, qui a ouvert son compteur en Écosse, Pierre Sage a de quoi se frotter les mains.

La concurrence devra se montrer au niveau

Les trois footballeurs ont indéniablement marqué des points face à la concurrence de Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Wilfried Zaha, Gift Orban ou encore Georges Mikautadze. Les trois derniers ne sont d'ailleurs pas entrés en jeu jeudi. Pour autant, l'entraîneur a tenu à ne pas saluer uniquement les trois titulaires. "Les entrants ont montré certaines bonnes choses, donc ça se jouera dans la durée. Mais, on peut féliciter les trois qui ont commencé, car ils ont fait une bonne performance, un bon match ensemble, a tout de même souligné le Jurassien. Ils ont marqué, fait marquer. Mais j’ai bien aimé aussi l’entrée de Saïd Benrahma qui s’est créé des occasions, qui a joué collectivement. J’en attends un peu plus d’Ernest Nuamah parce que je pense qu’il y a eu un contraste entre le jeu des autres et le sien. Il est allé chercher des choses pour lui plus que pour l’équipe."

On a tout de même l'impression, même si avec l'enchaînement des rencontres, des changements s'imposeront forcément, que le trident Lacazette - Cherki - Fofana a affiché un rendement et des prestations que n'ont pas eus les autres. C'est d'autant plus vrai pour les deux plus jeunes, tandis que le numéro 10 a connu un passage délicat. Mais son statut de capitaine en fait un partant certain dans le 11 pour les principales affiches. Le tout est de savoir avec qui et comment l'accompagner. Aujourd'hui, et depuis plusieurs sorties, la réponse apparaît de plus en plus évidente. Reste à savoir si c'est en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, les schémas réussissant le mieux à l'OL pour l'instant.

Trois joueurs de talent et complémentaires

Une chose est sûre, actuellement, l'Olympique lyonnais se porte mieux avec les trois sur le terrain, des garçons dont les caractéristiques peuvent être complémentaires. "On connaît leur talent, mais aussi celui de ceux sur le banc. On a vu que sur les côtés, nous avons su leur faire mal dans les duels en un contre un. Et il n'y a pas grand-chose à rajouter sur la finition d'Alex (sourire). Son deuxième but est juste incroyable, a apprécié Maxence Caqueret. Lorsque nos offensifs sont en feu comme cela, il ne peut rien nous arriver car derrière, on a su tenir la baraque."

La meilleure partition offensive des Rhodaniens cette saison demandera tout de même confirmation ce week-end à domicile face à Nantes (dimanche à 15 heures). Il sera surtout intéressant d'observer les choix de Sage pour la composition de départ, lui qui avait grandement fait tourner à Toulouse, pour un contenu peu glorieux. Ce jeudi, le coach avait de quoi être satisfait. "J'ai aimé notre capacité à être décisifs dans des moments importants. Des instants qui ont un impact sur le score, mais aussi psychologique. On a aussi mieux géré notre deuxième mi-temps en ajustant ce qui n’allait pas en première période et en maitrisant le ballon, a-t-il observé. J’aurais apprécié qu’on marque un but sur une action dans laquelle plusieurs joueurs combinent, mais, ça n'est pas arrivé."

Travailler autour de ce trio

En tout cas, l'OL montre depuis plusieurs semaines un visage un peu plus convaincant que sur l'entame de l'exercice. "Je pense qu'on est plus méchants dans les deux surfaces. On prend moins de buts et on marque plus. Ce sont deux choses qui sont primordiales pour une équipe. Dans la stabilité, on a retrouvé un groupe qui donne tout, qui a moins de trou d'air, a expliqué Caqueret. Nous pouvons encore mieux faire dans le jeu, mais nous sommes sur la bonne voie." Ce n'est pas toujours vrai, la désillusion marseillaise est là pour nous le rappeler (2-3), mais s'il poursuit dans cette direction, avec Lacazette, Fofana et Cherki pour déstabiliser les défenses adverses, alors oui, l'Olympique lyonnais pourrait nous surprendre.

Avec notre envoyé spécial à Glasgow.