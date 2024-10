Glasgow Rangers - OL (1-4) : la délivrance pour Lacazette

Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Plus de deux mois après son dernier but, Alexandre Lacazette a retrouvé le chemin des filets. Mieux, il a inscrit un doublé face aux Rangers.

Pour un joueur de la trempe d'Alexandre Lacazette, la disette commençait à être longue. Toutes compétitions confondues, le capitaine de l'OL n'avait plus marqué depuis plus de deux mois, soit 11 rencontres. Il fallait remonter au 24 juillet, en ouverture des JO face aux États-Unis, pour retrouver la trace d'un but de l'avant-centre. Ce jeudi, ce sont les Rangers qui ont fait les frais de son réveil, puisque comme Malick Fofana, il a signé un doublé (succès 4 à 1).

A la 19e minute, c'est lui qui a redonné l'avantage aux Rhodaniens, et fait basculer la partie en faveur de son équipe. Et juste avant la pause, il a envoyé une frappe lumineuse, digne d'un joueur en pleine confiance, dans la lucarne de Jack Butler (voir ci-dessous). Les hommes de Philippe Clement étaient sonnés, et l'Ibrox Stadium aussi. Deux réalisations qui vont faire du bien au capitaine de l'OL, lui qui n'avait plus trouvé la faille avec son club depuis la dernière journée de Ligue 1 face à Strasbourg (doublé) en mai dernier.

Plus très loin du record de buts en coupe d'Europe

Jeudi soir en Écosse, Lacazette a inscrit ses 183e et 184e buts pour la formation lyonnaise, en 356 affiches. Encore très loin du record, certainement intouchable actuellement, de Fleury Di Nallo (222), il s'est rapproché, et devrait a minima égaler dans les semaines à venir celui de Juninho. Meilleur buteur de l'OL en coupe d'Europe, le Brésilien voit le souffle du Français se rapprocher. Avec 17 réalisations, le numéro 10 a dépassé Sonny Anderson (16), égalisé Bafetimbi Gomis, et est revenu à une longueur de la légende rhodanienne (18). Le 24 octobre prochain, contre Besiktas, un moment d'histoire pourrait s'écrire à Décines.