Clinton Mata est sorti à la 43e minute lors de Rangers – OL (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Dans la belle victoire de l’OL contre les Rangers (1-4), Pierre Sage a déploré la sortie de Clinton Mata et Nemanja Matic en première mi-temps. Deux cas bien différents pour le coach.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

Il n'y a encore pas si longtemps, ces évènements auraient pu enrayer la machine lyonnaise. Deux coups du sort en première mi-temps qui auraient pu avoir un impact psychologique sur les joueurs de Pierre Sage. Surtout quand on connait l’importance de Clinton Mata et de Nemanja Matic. Néanmoins, à Glasgow, l’OL a réussi à passer outre ces deux faits de la première mi-temps. Derrière Malick Fofana, les Lyonnais sont rentrés en menant 3-1 au score aux vestiaires face aux Rangers.

Seulement, en voyant Matic rester au sol et le staff médical demander quasiment instantanément le changement à la 28e minute, il n’y avait pas de quoi avoir le sourire. Ce ne sont pas les propos du coach lyonnais après le match qui vont rassurer les supporters. "Pour Nemanja Matic, on attend le diagnostic parce que je pense que c’est un peu plus grave que Mata. Il a été touché au dos."

"Clinton avait déjà été touché à Toulouse"

Sans même devoir attendre les examens, la présence du milieu serbe contre Nantes dimanche à Décines semble plus que compromise. Avec une trêve internationale dans la foulée, difficile de voir le staff prendre le moindre risque avec sa tour de contrôle. Le constat sera-t-il le même pour Clinton Mata, sorti juste avant la pause ? Au sujet de l’Angolais, Sage a tenu à rassurer, avançant "que ce n’est pas trop grave parce qu’il était déjà touché sur le dernier match (à Toulouse). Il avait le sourire, il était content pour ses partenaires." Plus de peur que de mal pour le défenseur ? Cela semble être le cas. Mais là encore, le match rapproché de Ligue 1 ne devrait pas aider à voir Mata être disponible dimanche.