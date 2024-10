Sage (OL) : "On marque dans les pires moments pour les Rangers"

Bousculé en début de match, l’OL a réussi à gérer ces moments compliqués en se montrant clinique devant le but (1-4). Pierre Sage retient avant tout cet impact sur le score et sur la psychologique des Rangers.

Pierre Sage, comment analysez-vous cette victoire de l’OL (1-4) ?

Pierre Sage : D’abord, le fait d’avoir été capable de faire le dos rond pendant les dix premières minutes où on a vraiment subi et où je pense que les Rangers auraient mérité d’ouvrir le score. Honnêtement, on a marqué dans un moment où ils étaient dans une euphorie de jeu et je pense qu’ils ont été touchés sur le plan psychologique. Il y a eu le même scénario lorsqu’ils reviennent au score et qu'on marque dans la foulée. On marque dans les deux pires moments pour eux. Et le troisième arrive aussi avant la mi-temps.

Quel est votre sentiment sur Fofana, qui a crevé l’écran ?

C’est bien parce que ça crée une base pour lui en étant titulaire. C’est ce qu’on attendait de lui. Ses matchs quand il débutait étaient un peu plus difficiles. C’est une bonne première pour lui dans un contexte européen face à un très bon adversaire. Il a vraiment mis la barre très haut, car il aurait pu même mettre un troisième but sur une situation d’attaque rapide. Je suis très content pour lui, mais aussi de ses partenaires qui l’accompagnent au quotidien. C’est important pour lui.

"Les trois de devant ont fait un bon match ensemble"

Y aura-t-il un avant et un après Glasgow pour ce groupe ?

L’avant n’est pas si mal, mais on espère que l’après sera encore mieux. Effectivement, ça peut être un match qui marque les esprits. Néanmoins, aujourd’hui, le plus important est de gagner le match à domicile contre Nantes parce qu’on a besoin de prendre des points.

Les trois attaquants ont été très performants. L’équilibre est enfin trouvé ?

Non, parce que les entrants ont montré certaines bonnes choses, donc ça se jouera dans la durée. Mais, on peut féliciter les trois qui ont commencé, car ils ont fait un bon match, un bon match ensemble. Ils ont marqué, fait marquer. Mais j’ai bien aimé aussi l’entrée de Saïd Benrahma qui s’est créé des occasions, qui a joué pour l’équipe. J’en attends un peu plus d’Ernest Nuamah parce que je pense qu’il y a eu un contraste entre le jeu des autres et le sien. Il est allé chercher des choses pour lui plus que pour l’équipe.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le visage de cet OL ce jeudi soir ?

À la fois notre capacité à être décisifs dans des moments importants. Des moments qui ont un impact sur le score, mais aussi psychologique. Mais aussi à mieux gérer notre deuxième mi-temps en ajustant ce qui n’allait pas en première période et en maitrisant le ballon. J’aurais aimé qu’on marque un but sur une action dans laquelle plusieurs joueurs combinent. Mais, ça n'est pas arrivé.

