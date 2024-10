De retour à la compétition, Moussa Niakhaté a aidé à stabiliser l'OL, qui s'est imposé 4 à 1 chez les Rangers. Le défenseur a affiché ses ambitions dans cette Ligue Europa.

Moussa Niakhaté, avec ce succès 4 à 1 chez les Rangers, vous envoyez un message à la concurrence ?

Moussa Niakhaté : "Nous voulons toujours jouer les compétitions à fond. Il était important de confirmer notre victoire de la semaine passée face à l'Olympiakos (2-0). Ce n'est jamais évident de l'emporter dans les stades britanniques, et ce (jeudi) soir, on l'a fait avec brio. L'OL a toujours brillé dans les compétitions européennes, donc on va tout faire pour être dans les huit premiers afin d'être tranquille en février. Avoir six points, une bonne différence de buts (+5, NDLR), c'est bien.

"On enchaîne bien"

Vous vous êtes bien repris après la défaite contre Marseille (2-3)...

Exactement, on reste sur trois victoires de rang. Je pense qu'on aurait pu gagner face à l'OM, le contenu n'était pas catastrophique, loin de là. C'est dans la lignée, car depuis Strasbourg (4-3), on enchaîne plutôt bien, Lens (0-0), c'était pas mal, donc c'est dans la continuité. Contre Marseille, on joue bien mieux qu'à Toulouse dimanche (1-2), et pourtant le score est inversé.

Maintenant, c'est Nantes qui vient à Décines, il faut bien terminer avant la trêve ?

Oui, c'est important. Chaque match doit être une confirmation du précédent. En ce moment, nous sommes bien, l'effectif est qualitatif et nous posons des problèmes à l'entraîneur à chaque fois, que ce soit pour le 11 ou même pour le groupe. Nantes (dimanche, 15 heures), c'est victoire obligatoire avant la coupure internationale, pour mieux repartir ensuite.

Malick Fofana, "un phénomène, un super gars"

À titre personnel, comment allez-vous après vos pépins physiques ?

Avant l'OM, je me suis blessé, malheureusement. Je voulais rejouer face à l'Olympiakos, mais ça ne l'a pas fait. Je suis revenu une heure aujourd'hui, il n'y a pas eu de souci, je suis en forme pour reprendre.

Un mot sur Malick Fofana, qui a éclaboussé la partie de son talent ?

C'est un phénomène. Nous, les joueurs d'expérience, sommes là pour lui donner des conseils et pour le protéger. On prend les coups à sa place. Il a fait une performance incroyable, et il était même dégouté de ne pas avoir réussi le triplé, parce qu'il sait qu'il pouvait le réaliser. Ça montre son état d'esprit, il est à l'écoute, il veut progresser, il a faim et c'est un super gars."

Avec notre envoyé spécial à Glasgow.