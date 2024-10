Mis au courant de la sortie d’Antoine Kombouaré avant OL - Nantes, dimanche, Pierre Sage a préféré garder son calme. L’heure n’est pas à allumer une étincelle pour rien.

De premiers abords, il ne semble pas y avoir d’antagonisme entre l’OL et le FC Nantes. Cela n’a pas empêché la préfecture du Rhône de prendre ses dispositions en limitant la venue des supporters nantais. Mais c’est bien sur le terrain médiatique que la rencontre entre les deux clubs a été lancée vendredi, un peu à la surprise générale. Ayant devancé Pierre Sage, Antoine Kombouaré a lancé plus qu'une petite étincelle au moment de se projeter sur le match à Décines, dimanche. D’ailleurs, il n’a pas été question de cette rencontre, mais bien de celle disputée en avril dernier. La victoire lyonnaise reste toujours en travers de la gorge du Kanak qui a estimé s’être "fait voler" par l’arbitrage.

"Je reste sur ma position que le coup n'est pas intentionnel"

En cause ? Le coup de coude d’Alexandre Lacazette sur Zézé et qui n’avait valu qu’un jaune. En menant 1-0 et en jouant en supériorité numérique, Nantes estime qu’il aurait remporté ce match. Personne n’en saura jamais rien et Pierre Sage n’a pas souhaité remettre de l’huile sur le feu. Même si l’attitude de son staff a aussi été critiquée par son homologue nantais. "Sur le terrain, lorsque l’incident s’est produit, j’ai dit à Antoine Kombouaré que je ne pensais pas que c'était intentionnel. Je reste sur cette position. Si c'est une manière de lancer le match, tant mieux, mais ce n’est pas ma façon de faire."

La poignée de mains dimanche juste avant le coup d’envoi s’annonce fraîche entre les deux techniciens.