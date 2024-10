OL - Nantes : les supporters nantais limités à 500 dimanche

En marge de l’arrêté préfectoral pour OL - Besiktas, la préfecture du Rhône en avait dégainé un premier pour la rencontre de dimanche contre Nantes. Si la venue de supporters nantais n’est pas interdite, ils ne seront que 500 dans le parcage visiteurs.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été une réussite et aucun débordement de grande importance n’avait été constaté. On aurait pu alors se dire que la Ligue 1 allait surfer sur cette bonne expérience en matière de sécurité pour limiter les restrictions dans les déplacements de supporters. Peine perdue puisque les arrêtés préfectoraux se multiplient depuis le début de la saison. Entre interdiction, restriction et encadrement, il ne se passe pas un week-end sans qu’un match français ne fasse l’objet d’un de ces arrêtés. Ce sera encore le cas pour la 7e journée et notamment au Parc OL. Quelques heures avant d’interdire la venue des supporters de Besiktas, la préfecture du Rhône avait limité celle de supporters de Nantes, dimanche à Décines.

Présence interdite en centre-ville

Mettant en avant la menace terroriste qui pèse sur la France et donc des policiers mobilisés en plus grand nombre, l’attaque du bus de l’OL à Marseille ou encore l’utilisation de fumigènes par la Brigade Loire en fin de saison dernière, la préfète Fabienne Buccio, a choisi d’encadrer les Nantais. Quand le parcage visiteurs peut accueillir jusqu’à 1500 supporters adverses, ils ne seront que 500 à pouvoir prendre place dans le Parc OL dimanche. Le tout en ayant suivi un trajet encadré par les forces de l’ordre et une interdiction pour toute personne de prévalant comme fan des Canaris d’aborder les couleurs jaune et vert en centre-ville et aux abords du stade. Un week-end comme un autre en Ligue 1 malheureusement.