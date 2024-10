La sortie de Lopes n’a pas trouvé écho chez les supporters de l'OL

Un peu plus d’un mois après le début de la saison, Anthony Lopes a choisi de vider son sac mardi. La prise de parole du gardien de l’OL n’a pas forcément été du goût d’une grande partie des supporters.

Il en avait gros sur la patate et a donc choisi de sortir du silence. Gardien titulaire de l’OL depuis plus d’une décennie, Anthony Lopes a été dégradé dans la hiérarchie et se retrouve désormais à être hors du groupe les jours de match. Une situation difficile à vivre pour le natif de Givors qui estime avoir tout donné pour son club de cœur. Plus que voir Lucas Perri occuper le poste de titulaire depuis la 1ʳᵉ journée, c’est bien l’absence de communication du club qui a tendu Lopes.

Une version contestée par l’OL qui assure que la nomination du gardien brésilien et donc un recul dans la hiérarchie lui a été signifiée, tout du moins à ses représentants. Entre Anthony Lopes et son club formateur, la fin de l’histoire est en train de tourner au cauchemar et ce n’est clairement pas la sortie rêvée et celle qui était attendue. La question est dorénavant de savoir quand elle prendra fin. Le 30 juin prochain, date de la fin du contrat de Lopes ou quelques mois auparavant ?

Un cas qui aurait dû être géré différemment

L’interrogation demeure, mais la sortie d’Anthony Lopes est loin d’avoir porté ses fruits auprès du public lyonnais. S’il a cherché "à rétablir une vérité", l’homme aux 489 matchs avec l’OL ne semble pas avoir convaincu les supporters. Suite à la sortie de Lopes dans les colonnes de L’Équipe, nous vous avions demandé si vous compreniez cette prise de parole. Et le résultat est sans appel ! Pour une très large majorité d’entre vous (1014 votants sur 1407, soit 73%), Anthony Lopes n’avait pas à faire cette sortie, du moins à ce moment de la saison, juste avant deux rendez-vous contre les Rangers et Nantes.

Toutefois, il apparaît bien que pour les supporters, le cas Lopes aurait pu être géré d’une façon différente, comme pointé par notre lecteur "Ledromois". "Dans ce genre d'histoire, il n'y a pas le gentil club et le méchant joueur ou l'inverse. Les deux parties ont des intérêts différents et chacun a raison de défendre sa position. On peut regretter que ça ne soit pas résolu à l’amiable." Ce qui explique que 23% des votants comprennent que le gardien ait voulu sortir du silence.