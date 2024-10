Au lendemain de la conférence de Philippe Clément, la presse de Glasgow a plus parlé de l’OL par rapport à ses dépenses que par rapport à l’aspect purement sportif et tactique.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

Le match a beau se jouer en Écosse, la presse du pays reste dans la lignée de celle que l’on peut voir en Angleterre. D’ailleurs, on peut retrouver les quotidiens comme le Daily Mirror ou The Sun sur les étables. Il y en a pour tous les goûts, mais l’Écossais reste un féru de sport et à Glasgow, c’est une ville divisée en deux qui vit au rythme des confrontations entre le Celtic et les Rangers. Ce jeudi (21h), il n’est pas question d’Old Firm, mais bien du premier match de Ligue Europa à l’Ibrox Stadium dans cette campagne 2024-2025 avec la réception de l’OL.

Si dans la matinée, l’excitation n’est pas forcément palpable dans les rues de la ville écossaise, la température devrait monter au fur et à mesure que les heures rapprochent les supporters du coup d’envoi. En attendant, la presse locale et écossaise a avant tout insisté sur les Rangers, avec notamment l’imbroglio autour d’Hagi.

Sage le novice, les dépenses de l'été...

Malheureusement, pour trouver trace de tactique ou tout simplement de sportif concernant l’OL, il faudra revenir. Si les propos de Pierre Sage ou de Corentin Tolisso avançant que ce serait du "50-50" ce jeudi soir ont trouvé une place dans le Daily Star of Scotland ou encore le Daily Express, la presse écossaise a avant tout appuyé la phrase de Philippe Clément : "L’OL est dans un autre monde". Malheureusement, si le coach des Rangers a bien détaillé le nom des grands joueurs composant la formation lyonnais, il est avant tout question de pouvoir financier. Même si les comptes du club sont souvent pointés du doigt, les dépenses réalisées cet été et le montant total ont franchi les frontières françaises et sont arrivés jusqu’en Écosse. Quand l’OL arrivait comme un grand d’Europe grâce à ses performances sportives, c’est désormais pour bien d’autres raisons…