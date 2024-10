Rangers - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Supporteurs Glasgow Rangers (Photo by ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)

Ce jeudi, l’OL dispute son deuxième match de Ligue Europa. Après la victoire contre l’Olympiakos, les Lyonnais se déplacent sur la pelouse des Rangers.

L’avant-match

Deux victoires de suite et pourtant, deux visages bien différents. Après la claque contre l’OM il y a dix jours, l’OL a plutôt bien réagi avec un succès européen contre l’Olympiakos au Parc OL puis un autre à Toulouse, trois jours après. Seulement, entre les deux rendez-vous, le visage montré est loin d’avoir été le même. Toutefois, à chaque fois, la formation lyonnaise a évolué en 4-2-3-1, mais certaines attitudes dimanche en Ligue 1 ont donné du grain à moudre. Que ce soit aux suiveurs, mais aussi à Pierre Sage. L’entraîneur n’avait pas manqué de fustiger ces comportements et espère bien une réaction ce jeudi à Glasgow contre les Rangers.

Le onze titulaire devrait être bien différent de celui à Toulouse, mais quand bien même. En se déplaçant à Glasgow, l’OL va de nouveau goûter à l’ambiance des Rangers à Ibrox Park et aura l’adversité pour se transcender. Après la première victoire jeudi dernier, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seraient de toute façon bien avisés de l’emporter afin de se mettre dans les meilleures conditions pour se qualifier. Avec huit matchs, le chemin est encore long, mais ce qui est pris n’est plus à prendre. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage a amené 23 joueurs avec lui et ne déplore aucun pépin dans son groupe.

À quelle heure se joue Rangers - OL ?

Avec le décalage horaire, les Lyonnais joueront un peu plus tôt que d’habitude, mais pour les supporters rhodaniens restés en France, le coup d’envoi est bien fixé à 21h. Il sera donné par l’arbitre allemand, Sven Jablonski. C’est la première fois que ce dernier croise la route de la formation lyonnaise.

Sur quelle chaîne voir Rangers - OL ?

Détenteur officiel des droits de la Ligue Europa en France, Canal Plus aura encore l’exclusivité de la diffusion de cette rencontre de la 2e journée. Comme la semaine passée face à l’Olympiakos, Sidney Govou comme consultant et Margot Dumont en bord de terrain seront de la partie. Au niveau du commentaire, David Berger remplace Paul Tchoukriel.