Ligue 1 : l’OL ira à Lille pour la Toussaint

En pleine préparation de son rendez-vous européen, l’OL en sait plus sur son calendrier en championnat. Les Lyonnais iront à Lille le vendredi 1er novembre (21h), une semaine avant le derby contre Saint-Étienne.

Dimanche (15h), après la venue de Nantes à Décines, le groupe de l’OL fera une halte avec la deuxième trêve internationale. L’occasion pour certains de rejoindre leur sélection, pour d’autres de souffler un peu. Il le faudra, puisque la cadence risque d’être tout aussi infernale au retour et ce pendant près d’un mois. Entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, les hommes de Pierre Sage vont continuer leur semaine à trois matchs et début novembre, le menu s’annonce copieux. Après la venue d’Auxerre le dimanche 27 pour terminer octobre, l’OL se rendra du côté de Lille quelques jours plus tard. Mercredi, la Ligue a indiqué la programmation de la 10e journée avec un déplacement dans le nord le vendredi 1er novembre à 21h.

Le derby le dimanche 10 novembre à 21h

Une case plutôt inhabituelle pour les Lyonnais, habitués en octobre à jouer les dimanches après-midi. Toutefois, Pierre Sage ne devrait pas s’en plaindre. À l’heure d’un rythme franco-européen, l’entraîneur lyonnais va pouvoir donner un peu de repos à ses joueurs durant le week-end de la Toussaint puisque la semaine suivante s’annonce corsée. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont se rendre à Hoffenheim pour la 4e journée de Ligue Europa, le jeudi 7 novembre, avant d’enchaîner le tant attendu derby contre Saint-Étienne. Le duel régional faisant partie des affiches prime time de DAZN, il se jouera le dimanche 10 novembre à 21h même si la programmation définitive de la 11e journée n’est pas tombée.