Mata (OL) retrouvera l’Angola durant la trêve internationale

De retour en sélection depuis quelques mois, Clinton Mata a été retenu pour la trêve internationale d’octobre. Le défenseur de l’OL affrontera par deux fois le Niger avec l’Angola.

Il a été le grand monsieur de la victoire de l’OL à Toulouse dimanche dernier (1-2). Ayant plutôt mal commencé sa saison, Clinton Mata monte progressivement en température et a livré une prestation plus que solide dans la Ville Rose. En plus de monter en régime, le défenseur s’affirme comme l’un des cadres du vestiaire lyonnais, lui qui parle plusieurs langues. Avec le déplacement aux Rangers et la réception de Nantes, Mata a l’occasion de confirmer et de prendre un maximum de confiance avant la trêve internationale. Il ne la passera pas à Lyon, mais bien en Angola.

L'Angola bien lancé dans ces qualifications pour la CAN

Snobé en sélection pendant quelques années, le polyvalent défenseur a fait son retour en juin dernier, avant d’être de nouveau retenu en septembre. Pour cette deuxième parenthèse de la saison, Pedro Valdemar Gonçalves a choisi de maintenir sa confiance à Clinton Mata dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Il faut dire que le début de campagne est plutôt réussi avec deux victoires en deux matchs (Ghana et Soudan). Les Angolais ont donc l’opportunité de se rapprocher d’une qualification en gérant au mieux la double confrontation contre le Niger. D’abord à la maison le 11 octobre, puis à l’extérieur le 15 du mois.