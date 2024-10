Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À l’issue de la dernière journée, l’équipe de France U16 a terminé deuxième du tournoi Pinatar en Espagne. Les Bleuets, avec trois joueurs de l’OL, ont perdu contre l’Angleterre pour le dernier match mardi.

Après la sélection, retour au quotidien lyonnais pour Hamdani, Doganay et Négri. Depuis quelques jours, les trois joueurs de l’OL avaient pris la direction de l’Espagne pour disputer un tournoi amical avec l’équipe de France U16. Les choses avaient plutôt bien commencé avec deux victoires contre Israël (2-1) et l'Ukraine (8-0). À l’occasion de ce festival offensif, Doganay, brassard de capitane autour de bras, avait d’ailleurs trouvé la faille. Malheureusement, le tournoi Pinatar s’est terminé sur une mauvaise note pour les Bleuets. Opposés à l’Angleterre pour ce dernier match, les joueurs de José Alcocer se sont inclinés 1-0 mardi.

Trois apparitions en trois matchs pour les Lyonnais

Ce revers empêche la France de terminer première de ce tournoi, même si l’objectif n’était pas forcément là. Avant de retrouver Amaury Barlet pour préparer la réception de Cavigal Nice ce dimanche à Meyzieu (15h), les trois Lyonnais ont participé à leur troisième match du rassemblement avec des temps de jeu disparates. Hamdani est celui qui a eu le plus de minutes avec 50, tandis que Doganay s’est contenté d’un peu plus d’une demi-heure et Kylian Négri, de vingt-cinq minutes.