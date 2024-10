Lopes (OL) a également investi dans l’Arena

Déjà associé de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione pour le complexe de la All-In Academy, Anthony Lopes diversifie ses investissements. Le gardien de l’OL est devenu actionnaire de l’Arena à Décines.

Après sa sortie médiatique qui a largement fait réagir, la question n’est plus vraiment de savoir si Anthony Lopes a un avenir à l’OL, mais plutôt quand prendra fin l’histoire d’amour. Le 30 juin 2025 quoi qu’il arrive, puisque le gardien est en fin de contrat, mais cela pourrait bien être avant si les deux parties trouvent un accord ou si le Portugais met les voiles durant l’hiver. Quoi qu’il en soit, Anthony Lopes sera toujours un peu présent à Décines, si ce n’est pas sur la pelouse du Parc OL ou du GOLTC.

À 34 ans, le gardien est proche de la fin de sa carrière et a déjà commencé à investir pour l’après. Ces dernières années, il s’est notamment associé avec Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione dans le développement de la marque All In. Il y a eu la construction du All In Padel à l’OL Vallée et de la All In Académie qui jouxte le centre d’entraînement de l’OL.

Aulas : "J'ai de l'affection pour Lopes"

Toutefois, Anthony Lopes ne semble pas s’être arrêté en si bon chemin et s’est encore tourné vers une infrastructure présente à Décines pour investir. Jean-Michel Aulas a en effet annoncé que le natif de Givors faisait désormais partie des actionnaires de l’Arena, tombée dans les mains d’Holnest ces derniers mois. "J’ai de l’affection pour certains joueurs comme Anthony Lopes, qui n’est malheureusement plus dans le groupe, a d’abord déclaré l’ancien président du club lyonnais dans la Tribune du dimanche. D’ailleurs, il a demandé à être actionnaire de l’Arena et on le lui a concédé."

Entre l’OL et Lopes, l’histoire risque de se faire en eau de boudin, mais le Portugais aura toujours un pied à Décines, même après son départ.