Ce lundi 6 juin, le groupe Holnest, détenu par la famille de Jean-Michel Aulas, a officialisé son achat de la LDLC Arena. Une nouvelle qui ravit l’ancien président de l’OL.

La société Eagle Football de John Textor et le groupe Holnest de Jean-Michel Aulas sont parvenus à se mettre d’accord sur la vente de l’Arena. Ce jeudi matin, les deux entités ont publié un communiqué expliquant les détails de l’acquisition et les projets du groupe en lien avec la salle décinoise. Cette parution se termine par une déclaration de Jean-Michel Aulas, qui a également rapidement réagi sur son réseau social préféré, à savoir X, anciennement Twitter.

L'ex-président lyonnais fier de coopérer avec son ancien club

L’actuel vice-président de la FFF a déclaré, par le biais de cette publication de son groupe, être "heureux de cette nouvelle alliance avec John Textor et de la coopération quotidienne avec Laurent Prud'homme", une phrase qui confirme bien que les tensions entre les deux hommes ne sont plus d'actualités. Selon ses propos, l’entrepreneur lyonnais compte bien "maintenir l’excellence de la LDLC Arena" afin "d'offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles". À noter que parmi les actionnaires d’Holarena, la société créée et détenue à 60% par Holnest pour l’achat de l'enceinte, on retrouve un certain Anthony Lopes.