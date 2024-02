OL : Aulas souligne des "relations apaisées" avec Textor

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Présent à l’Hôtel de Ville de Lyon pour la liste des Bleues, Jean-Michel Aulas est revenu sur ses relations avec John Textor et la bonne dynamique de l’OL.

C’est un petit évènement qui s’est déroulé à l’Hôtel de Ville de Lyon ce mercredi matin et cela ne pouvait faire que plaisir à Jean-Michel Aulas. En annonçant sa liste entre Rhône et Saône plutôt qu'au siège de la FFF, Hervé Renard a renforcé le sentiment d’épicentre qu’est Lyon dans le développement du football féminin. Alors, il a été question des Bleues, du match de Ligue des Nations, mais aussi d’OL avec Jean-Michel Aulas. Même s’il n’est plus dans l’organigramme, l’ancien président reste forcément lié à ce club qu’il a dirigé pendant plus de 35 ans. Et si le cordon a été plus que difficile à couper, Aulas est aujourd’hui devenu un supporter qui reprend du plaisir à aller au stade.

Après des mois à se tirer dans les pattes, Jean-Michel Aulas et John Textor ont enfin enterré la hache de guerre depuis trois mois. "On a eu des bas et maintenant quelques hauts. On a eu la chance d’avoir trouvé avec John Textor des relations tout à fait apaisées qui ont aidé à faire en sorte que l’ADN lyonnais soit complètement intégré, a déclaré le vice-président de la FFF en marge de l’annonce de la liste. Il y a l’arrivée de Laurent Prud’homme qui connait parfaitement le football et le sport de haut niveau. Les choses se passent parfaitement bien avec lui."

"Des joueurs de grande qualité sont arrivés"

De retour au Parc OL ces derniers temps, Jean-Michel Aulas n’hésite pas non plus à montrer sa joie sur les réseaux sociaux. Que ce soit pour féliciter les hommes de Pierre Sage de leurs résultats ou pour souligner la stratégie mise en place pour son successeur. Il est désormais bien loin le temps des recours juridiques et tout ce qui va avec. Ce mercredi, Aulas a salué la politique sportive mise en place durant l’hiver. "John et Laurent sont partis dans un projet qui est en train de réussir avec l’investissement de 60M€ qui était souhaité par les supporters. Les joueurs qui sont arrivés sont de grandes qualités, que ce soit sur le terrain ou sur le plan humain. Je pense que le plus dur est derrière nous."

Il se met même à rêver d’un bon parcours en Coupe de France pour mettre fin à 12 ans de disette.