OL - Pierre Sage : "On a fait des pas mais les autres aussi"

Satisfait des trois succès de la semaine dernière, Pierre Sage ne veut pas crier victoire trop vite. L’entraîneur de l’OL a mis en avant l’écart encore faible avec les poursuivants pour parler de maintien.

Il y a clairement de l’euphorie et de la bonne humeur dans le groupe lyonnais depuis plusieurs jours. Avec les trois victoires en trois matchs la semaine dernière, la dynamique est forcément positive et facilite les sourires sur les visages des joueurs de l’OL. Cette embellie, Pierre Sage espère la garder le plus longtemps possible, mais est conscient que ce sera dans le dur que l’on "verra si cette bonne entente est toujours là." Toutefois, l’un entraîne l’autre et vice-versa. La confrontation contre Nice vendredi soir (21h) doit donc servir de nouveau test aux Lyonnais pour savoir si le chemin de la guérison est bien de mise.

Fidèle à sa posture depuis qu’il a pris en mains l’équipe, Sage a plutôt joué profil bas au moment de parler de la dynamique de l’OL avant la 22e journée de Ligue 1. "Quand on vient d’enchaîner trois victoires, forcément qu’on est plus léger, mais on se rend compte que le matelas n’est pas très épais. Ce week-end, les matchs se feront entre équipes du haut et du bas de classement, ce sera aussi notre cas. À nous d’être capables d’agrandir cet écart et de se donner de l’air. Une victoire, ça ne suffit pas, on n’a pas atteint notre objectif. On s’en rapproche, mais seul le résultat final comptera."

Un tiers du chemin a été fait

Avec une 13e place suite à la victoire à Montpellier (1-2), l’avenir pourrait, il est vrai, être un peu plus radieux entre Rhône et Saône. Si certains se mettent à regarder vers le haut après les succès contre l’OM et Montpellier, Pierre Sage préfère lui regarder face à lui avec de petits coups d’œil dans les rétroviseurs. L’OL n’est pas sorti d’affaires et seule une série de résultats positifs le sortira définitivement de la crise.

Ayant tablé sur 35 points sur la phase aller, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont fait une partie du chemin. "Sur une route à 19 pas, on en a fait 6, on a fait un tiers du chemin qu’on avait à parcourir. On a la même avance sur le premier relégable qu’avant la journée. Lorient gagne, Clermont a marqué des points aussi et c’est Metz qui est un peu plus dans le dur, même s’ils ont pris un point à Marseille. On se rend compte que tout le monde va jouer. On n'a que trois points d’avance. On a fait des pas en avant, mais les autres aussi."

Si la maxime dit qu’il vaut parfois reculer pour mieux avancer, dans cette course à plusieurs en Ligue 1, les faux pas ne sont pas vraiment autorisés.