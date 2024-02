Caleta-Car (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Titulaire sous Pierre Sage, Duje Caleta-Car a vu de l’intérieur le changement de mentalité. Le défenseur croate met en avant l’apport des nouvelles recrues de l’OL.

L’ambiance dans le vestiaire lyonnais a été assez pointée du doigt dans la première partie de saison pour que les visages aperçus ces dernières semaines fassent plaisir à voir. Le groupe de l'OL vit bien et l’enchaînement des résultats positifs la semaine dernière y est pour beaucoup. Avec trois victoires de suite, c’est une énergie positive qui a pris possession du centre d’entraînement de Décines. Les sourires, les moments de rigolade ont repris leurs quartiers après des mois de grisaille. Pour ceux présents depuis août, c’est forcément une bouffée d’oxygène. "La dernière semaine a été vraiment très bonne pour nous. La meilleure semaine de cette saison avec trois victoires contre de bonnes équipes, a déclaré Duje Caleta-Car ce mercredi. Ça montre qu’on a une très bonne mentalité actuellement au sein de l’équipe. Il faut se dire qu’il ne s’agit que de trois matchs, il faut rester calme."

"On ne baisse pas les bras"

Comme Pierre Sage, le défenseur croate est conscient que l’équilibre est encore très fragile à l’OL et que rien n’a été fait dans la course au maintien. Avec seulement trois points d’avance, tout peut s’inverser en l’espace d’une journée. Cependant, Caleta-Car souligne "un changement de mentalité avec le nouveau coach, de nouveaux joueurs de qualité. On ne baisse pas les bras même à 1-0 comme à Montpellier."

Les évènements sont certes allés dans le sens lyonnais, à l’image des ratés montpelliérains, toutefois, cette victoire aux forceps est le fruit d’un état d’esprit nouveau, symbolisé par les recrues hivernales, déjà parfaitement intégrées. "Les nouveaux joueurs, ce sont de bons joueurs, mais aussi de belles personnes. Ils parlent français, donc il est plus facile pour eux de s’intégrer. Ils nous apportent des qualités différentes sur le terrain et en dehors." En s’imposant contre Nice à domicile vendredi (21h), l’OL fera un nouveau grand pas dans sa rédemption collective.